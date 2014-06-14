Davutoğlu: İstifa yok, operasyonun başı benim

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Musul krizi sonrası yapılan eleştiriler ve istifa çağrılarıyla ilgili yakın çevresine, “Operasyonun başı benim. Bu durumda nasıl bırakılıp gidilir” dediği öğrenildi.

Davutoğlu ve kurmayları, IŞİD’in rehin tuttuğu Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz dahil 49 kişi ve 30’dan fazla Türk TIR şoförünün kurtarılması için çalışmalarını dün de sürdürdü.

Uğur Ergan'ın Hürriyet'teki haberine göre, Davutoğlu, Türkiye ve Türkmenler açısından kritik yer olan Kerkük’te denetimi Peşmerge güçlerinin ele alması üzerine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi ile bir telefon görüşmesi yaptı. IŞİD’le görüşmeleri yürüten MİT’ten de düzenli bilgi alan Davutoğlu’nun, kendisine yönelik eleştiri ve istifa çağrılarıyla ilgili ise yakın çevresine şu değerlendirmeleri yaptı:

“Rehinelerin kurtarılması için operasyonu ben yönetiyorum. İstifam insanların sağ salim ülkeye getirilmesini sağlayacaksa, bir an bile düşünmem. Ama işin başındaki bir kişi bu durumda nasıl bırakıp gidebilir? Şu an sinirlerimize hakim olmak ve son derece soğukkanlı davranmak zorundayız. Rehineleri kurtaralım, ondan sonra kim ne diyorsa konuşur, gereken yanıtını veririz. Bugün istifamı isteyenler, Şam’da, Bingazi’de, Beyrut’ta, Afganistan dağlarında insanlarımızı kurtardığımızda bir kere olsun olumlu şeyler yazıp söylediler mi? Hayır. İşin kuralı neyse onu yaptık. Elbette sağduyu sahibi eleştirileri anlayışla karşılıyoruz.”



MİT'in 3 kanalı var



Rehineleri kurtarmak için IŞİD’le temas halinde olan MİT’in ise 3 ayrı kanaldan çalıştığı öğrenildi. MİT çalışmalarında önceliği örgüt içi bağlantılarına veriyor. Eski BAAS’çı ve Saddam yanlısı olan ve IŞİD tarafından ‘akil adam’ olarak görülen Sünniler de diğer kanallar.