Davutoğlu: İsteseydik, savaşı uçağımız düşürüldüğünde çıkarırdık

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri’nde yapılan Suriye güvenlik toplantısında savaş çıkarılmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin, “Yani Türkiye savaş çıkarmak istese, Allah aşkına uçağımız düştüğünde, Akçakale’ye top mermileri düştüğünde çıkarmaz mıydık? Biz şu ana kadar ‘Türkiye'yi savaş dışında nasıl tutarız?’ diye çaba gösterdik” dedi.

Davutoğlu, Başbakan’ın muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığı, yurt dışındaki Türk okullarının kapatılacağı iddiaları ve Suriye güvenlik toplantısında savaş çıkarılacaktı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon kanalında konuşan Davutoğlu, "Türkiye'yi savaşa sokmaya çalışıyorlar" iddialarına yanıt verdi.

“Orası Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprağıdır. O toprağa dönük bir saldırı olma ihtimali söz konusu, biz o saldırıya nasıl mukabelede bulunuruz diye konuşuyoruz. Nasıl saldıralım diye konuşmuyoruz ki” diyen Davutoğlu şunları söyledi:

“Yani Türkiye savaş çıkarmak istese, Allah aşkına uçağımız düştüğünde, Akçakale’ye top mermileri düştüğünde çıkarmaz mıydık? Biz şu ana kadar ‘Türkiye'yi savaş dışında nasıl tutarız?’ diye çaba gösterdik.”

'Ortaya çıkarılacak'

Davutoğlu, Suriye toplantısının dinleme kayıtlarının sızdırılmasının ardından başlayan soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

“Soğukkanlı bir şekilde araştırıyoruz. Herhangi bir tarzda aceleci açıklama yapmaktan da kaçınıyoruz” diyen Davutoğlu, “Bu öyle veya böyle ortaya çıkartılacak. MİT müsteşarımız, emniyetimiz, bütün güvenlik birimlerimiz çok titiz bir çalışma yürütüyor. Belli aralıklarda bize bilgi veriyorlar. Sabırla netice alana kadar bunu yürüteceğiz. Bu herhangi bir dinleme değil. Orada bir de tahrip var. Yani hem dinleme hem sonra da montaj var” dedi.

Kılıçdaroğlu'na soru

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Davutoğlu, ses kaydını daha önce dinleyip dinlemediği yönündeki sorusunu da yineledi.

Yalnız dikkat çekici şey, bir konuda Kılıçdaroğlu’nun hala cevap vermemiş olması. İki gün önce Kılıçdaroğlu ‘Genekurmay’ı uyarıyorum...” şeklinde bir takım imalarda bulundu. Acaba bu kayıtları önce ona mı dinletildi? Hala cevap alamadık.

Türk okullarının kapatılması

Davutoğlu, yurt dışındaki Türk okullarının kapatılması yönünde talimat verildiğine dair iddialara ise sert çıktı.

O okulların her bir taşında bizim emeğimiz var. Her birini gittim ziyaret ettim. Her biri için gittim izin istedim. Bir anda siz masum Türk okullarını kapatma talimatını vermekle suçlanıyorsunuz. Olmayan bir talimat ayrıca. Hayır, kapatmak diye bir talimat yok.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Davutoğlu, Başbakan'ın cumhurbaşkanılğı adaylığını da değerlendirdi: Kimse, hiçbir şekilde tereddüt ifade etme hakkına da haddine de sahip değil. Sayın başbakanımız cumhurbaşkanı olmak isterlerse hem hakkıdır hemde buna gücü yeter.