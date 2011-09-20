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Davutoğlu İsraillli Bakan Ayalon kürsüye çıkmadan salonu terk etti

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler’de gerçekleşen Teröre Karşı Uluslararası...

20 Eylül 2011 03:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler’de gerçekleşen Teröre Karşı Uluslararası Mücadele Sempozyumu sırasında, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon’un konuşmasından önce salonu terk etti.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler’de gerçekleşen Teröre Karşı Uluslararası Mücadele Sempozyumu sırasında salonu terk etti. Davutoğlu, sempozyumda bir konuşma yapmaya hazırlanan İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon’un konuşmasından önce salonu terk ederek İsrail’i protesto etti.

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