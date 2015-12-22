Davutoğlu: İsrail'le görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "İsrail'le görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini" söyleyerek "Ama henüz nihai bir sonuç yok" dedi. "İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi yolunda atılan adımlar Filistin'in yararı içindir" diyen "Türkiye devleti İsrail'e özür dileten ilk devlet olma onurunu yaşamıştır. Filistin'i, Gazze'yi üzecek hiçbir adımı atmayız" ifadesini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"İsrail'le ilişkilerimizin kesilmesi Mavi Marmara ile ilgilidir. Orada masum insanlarımız şehit edilmiştir. İsrail'e 3 şartımız olduğunu açıkladık. İsrail özür diledi ve 1. şart yerine getirildi. Bu özür beyanı açık ve net bir şekilde yerine getirilmiştir.

"Türkiye devleti İsrail'e özür dileten ilk devlet olma onurunu yaşamıştır"

Türkiye devleti İsrail'e özür dileten ilk devlet olma onurunu yaşamıştır. İsrail'le görüşmeler olumlu bir şekilde gidiyor ama henüz nihai bir sonuç yok. Bizim pozisyonumuz neyse aynen devam edecektir. Türkiye hem tazminat hem de Gazze'ye ablukanın kaldırılması konusunda ısrarlıdır. Türkiye ilk defa mazlum milletlerin tekrar umudu olmuştur. Hiçbir mazlumu kaderine terk etmedik ve etmeyeceğiz. Bugün dünyada en mazlum halk Filistin halkıdır. Kudüs'ün başkent olduğu özgür Filistin devleti kuruluncaya kadar bu desteğimiz devam edecek. 2012'de Gazze İsrail tarafından bombalandığında ben de Gazze'deydim. O şehit aileleriyle birlikte o acıyı paylaşan ve gözyaşlarına boğulanlar arasında ben de vardım.

Daha 3 ay önce Filistin bayrağı BM'de göndere çekildiğinde biz en ön sıralardaydık. Mahmut Abbas ile yan yana durduk. Mahmud Abbas bana o gün 'Bizi destekleyen tek ülke olan Türkiye'yi asla unutmayacağız' dedi. Değerli dostum Meşal'le yaptığımız görüşmede son gelişmeleri masaya yatırdık. Filistin'i Gazze'yi üzecek hiçbir adımı atmayız. Ama onların yararına olacak her girişimi de yaparız. İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi yolunda atılan adımlar da bu doğrultudadır."