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Davutoğlu: İsrail’in yüzüne söyledik

Davutoğlu, İsrail Ticaret Bakanı Binyamin Ben-Eliezer ile yaptığı görüşmeyle ilgili, Meclis Genel Kurulu’nda açıklama yaptı.

01 Temmuz 2010 03:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail Ticaret Bakanı Binyamin Ben-Eliezer ile yaptığı görüşmeyle ilgili, Meclis Genel Kurulu’nda açıklama yaptı.



İsrail Ticaret Bakanı Binyamin Ben-Eliezer ile dün Brüksel’de gizli bir toplantı yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda, bu görüşmeyle ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Mavi Marmara baskını sonrası yapılan girişimleri anlatan, BM Güvenlik Konseyi’nin acilen toplandığını, 24 saat dolmadan başkanlık açıklaması yapıldığını, BM Genel Sekreteri’nin uluslarası komisyon çalışmaları başlattığını ve bu çalışmaların hala devam ettiğini belirten Davutoğlu, "Bu komisyon bazı ülkelerin isteksizliğine rağmen kurulacak ve saldırının hesabı sorulacak" dedi.

İsrail’in saldırısıyla ilgili bir ay ay içinde bölgesel ve ululararası örgütlerden kınama kararları çıktığını belirten ve "İlk defa İsrail bu kadar yalnızlaştı" diyen Davutoğlu şunları söyledi:

"Onun için hükümetleri çatırdamaya başladı ve ve çatırdayacak. İsrail’i uluslararası alanda yalnızlaştırmaya devam edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Komisyon kurulacak.”


Yüzlerine söylemek için

"İsrail’i nota verdik. Taleplerimizi dile getirdik ve her vesileyle de gündeme getiriyoruz” diyen Davutoğlu, "İsrail tarafı doğrudan ve dolaylı mesajlarla temasa geçmeye çalıştı. Biz gerekli adımlar atılmadan teması doğru görmüyorduk.

Belirttiğim adımların ardından Netanyahu’yu temsilen Ben-Eliezer görüşmek istedi. Görüştük ve doğru da yaptık. Şartlarımızı doğrudan yüzlerine söylemek için bunu yaptılk. Bugün olsa yine yaparız. Neler söylediğimiz devlet kayıtlarında yazılıdır" şeklinde konuştu.

Görüşmenin açık ve gizli olarak da yapılabileceğini belirten Davutoğlu, "Niye gizli olduğunu İsrail’e sorun. Bu bile hükümetlerini çatıratıyorsa, açık olsaydı..." ifadesini kullandı.


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