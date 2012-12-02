Davutoğlu: İsrail işgalciliğini pekiştiriyor

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ek konut inşa etirme kararını "Eski politikalara devam ederek, işgalciliğini pekiştirmek istiyor" sözleriyle eleştirdi.

İsrail, Filistin'in BM'de "gözlemci devlet" statüsü kazanmasına, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere 3 bin ek konut inşa edileceğini duyurarak yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in bu kararını İstanbul'da düzenlenen Türk-Arap Birliği Toplantısı'nda yaptığı konuşmada değerlendirdi.

'İsrail'in hala eski politikalarını devam ettirerek, işgalciliğini pekiştirmek istediğini' söyleyen, Davutoğlu, "Ne kadar yerleşim projesi devreye sokulursa sokulsun, Batı Şeria ve Gazze 1967 sınırları içinde sadece Filistinlilere aittir, ebediyen olacaktır. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'in, BM'ye tam üye olacağı günleri hasretle bekliyoruz" diye konuştu.

Davutoğlu, uluslararası toplumun Filistin'i devlet olarak tanıyarak barışın önünü açtığını da sözlerine ekledi.

Mısır'dan kınama

İsrail hükümetinin kararı Mısır tarafından da tepkiyle karşılandı. Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kararını kınarken, yerleşim birimleri inşasının devam etmesinin, iki devletli çözüm sürecini ve Filistin ile İsrail arasındaki barışın temellerini sarsacağını ifade etti.