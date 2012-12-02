T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu: İsrail işgalciliğini pekiştiriyor

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 'Batı Şeria ve Gazze 1967 sınırları içinde sadece Filistinlilere aittir' dedi

02 Aralık 2012 00:06

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ek konut inşa etirme kararını "Eski politikalara devam ederek, işgalciliğini pekiştirmek istiyor" sözleriyle eleştirdi.

İsrail, Filistin'in BM'de "gözlemci devlet" statüsü kazanmasına, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere 3 bin ek konut inşa edileceğini duyurarak yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in bu kararını İstanbul'da düzenlenen Türk-Arap Birliği Toplantısı'nda yaptığı konuşmada değerlendirdi.

'İsrail'in hala eski politikalarını devam ettirerek, işgalciliğini pekiştirmek istediğini' söyleyen, Davutoğlu, "Ne kadar yerleşim projesi devreye sokulursa sokulsun, Batı Şeria ve Gazze 1967 sınırları içinde sadece Filistinlilere aittir, ebediyen olacaktır. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'in, BM'ye tam üye olacağı günleri hasretle bekliyoruz" diye konuştu.

Davutoğlu, uluslararası toplumun Filistin'i devlet olarak tanıyarak barışın önünü açtığını da sözlerine ekledi.

 

Mısır'dan kınama

 

İsrail hükümetinin kararı Mısır tarafından da tepkiyle karşılandı. Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kararını kınarken, yerleşim birimleri inşasının devam etmesinin, iki devletli çözüm sürecini ve Filistin ile İsrail arasındaki barışın temellerini sarsacağını ifade etti.

ETİKETLER

ahmet davutoğluisraileski politikadışişleri bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24