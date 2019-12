-DAVUTOĞLU: İSRAİL İLE SAVAŞTA DEĞİLDİK BOSTON (A.A) - 29.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye yardım götüren konvoya düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, "Türk Cumhuriyet tarihinde ilk kez düzenli (muvazzaf) bir ordu, Türk vatandaşlarını öldürdü. Bu elbette Türk kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu, çünkü biz İsrail ile savaşta değildik" dedi. Bakan Davutoğlu, New York'taki temaslarının ardından geldiği Boston'da, Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Yönetim Okulunda verdiği konferansta öğrencilerin sorularını da yanıtladı. -MAVİ MARMARA SALDIRISI- Dışişleri Bakanı Davutoğlu, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren konvoya saldırısı kapsamında Türk kamuoyunun görüşlerinin dış politikayı nasıl şekillendirdiğine yönelik bir soru üzerine, "Eğer demokratik bir ülkeyseniz, kamuoyunun bazen olumlu bazen de olumsuz etkilerini kabul etmek zorundasınız. Biz de halkımızın duygularından bağımsız değiliz" dedi. Mavi Marmara saldırısının Türk kamuoyunu olumsuz etkileyen bir olay olduğunu belirten Davutoğlu, "Öncelikle kamuoyu ne düşünürse düşünsün, vatandaşlarının hakkını korumak bir devletin sorumluluğudur" dedi. Dokuz kişinin sivil bir konvoyda, uluslararası sularda öldürüldüğünü hatırlatan Davutoğlu şöyle konuştu: "Türk Cumhuriyet tarihinde ilk kez, düzenli (muvazzaf) bir ordu Türk vatandaşlarını öldürdü. Bu elbette Türk kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu, çünkü biz İsrail'le savaşta değildik. Bu gemi İsrail toprağını ihlal etmedi ya da İsrailli vatandaşlara zarar vermedi. Ayrıca bu gemide sadece Türk yoktu, 30'dan fazla ülkenin vatandaşı vardı. Bu Türk kamuoyunda büyük bir şok yarattı. Vatandaşlarımızın ne gerekçeye dayanarak öldürüldükleri konusunda hem İsrail'e hem de uluslararası topluma soru sormak devlet sorumluluğumuz." Türkiye'nin ve liderlerinin kamuoyunun duygularını bilmesine karşın bu olay karşında hissi tepki vermediğini ve uluslararası hukuk yöntemlerini kullandığını vurgulayan Davutoğlu, olayın ardından hemen New York'a geldiğini ve BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığını, uluslararası soruşturma talebinde bulunduğunu, uluslararası hukukun devreye girmesini istediklerini söyledi. -"GAZZE'DE 1,5 MİLYON İNSAN AÇIK CEZAEVİNDE YAŞIYOR"- Filistin sorununun geleceği ve Türk dış politikasıyla ilgili bir soru üzerine de Davutoğlu, Türk dış politikasının tutarlı ilkelere bağlı olduğunu söyledi. Ortadoğu barış süreci kapsamında İsrail-Suriye ayağının yeniden canlandırılmasının ve Türkiye'nin yeniden bu konuda rol alması gerektiğinin konuşulduğunu söyleyen Davutoğlu, Türkiye'nin, barış vizyonunu kabul eden herkesle çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. "Filistin halkı yeterince acı çekti. Bugün Gazze'de 1,5 milyon insan açık cezaevinde yaşıyor" diye konuşan Davutoğlu, İsrail'in Aralık 2008'teki Gazze bombardımanı sırasında sivillere fosfor bombası kullandığını, orada çocukların öldüğünü söyledi. Davutoğlu, "Bu kabul edilemez, ne devletler ne de sivil toplum örgütleri olarak bu trajediye sessiz kalamayız" dedi. -ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER- Bakan Davutoğlu, Ermenistan'la ilişkiler ve Ermeni sorunuyla ilgili bir soru üzerine, "Biz Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin dünyanın her yerinde, sadece Türkiye ve Ermenistan arasında değil, Boston'da, California'da, Arjantin'de, Paris'te, nerede Türk ve Ermeniler beraber yaşıyorlarsa orada normalleşmesini istiyoruz" dedi. Pekçok milletin aralarında geçmişte sorunlar yaşandığını, ancak önemli olanın bu sorunların nasıl çözümlenmesi ve bu acının nasıl paylaşılması gerektiği olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Bizim istediğimiz adil bir bellek, tek tarafın hikayesi değil, iki tarafın hikayesi" diye konuştu. Türk tarafının tarihi paylaşmaya ve tartışmaya hazır olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Ama kapılar kapanmasın. Suçlamak yerine dinlemek gerek" dedi.