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IŞİD üzerinden Türkiye'ye 'psikolojik medyatik' operasyon yapılıyor

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada, IŞİD üzerinden Türkiye'ye psikolojik medyatik bir operasyon yapıldığını söyledi

20 Haziran 2014 22:57

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamalarda, "Son dönemde Sayın Maliki'nin ve Irak'taki etkin siyasi liderlerin sürdürdükleri politikalar mezhep ayrışmasını çözücü nitelikte olmadığı için ciddi risklerle karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.

Milliyet'te yer alan haber şöyle: 

Türkiye'nin IŞİD dahil herhangi bir şiddet ya da terör örgütüyle ilgili ilişkisi bulunmadığını belirten Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Buna dair elinde belgesi olan o belgeyi ortaya koymalıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, "O belgeyi ortaya koyamadan Türkiye'ye dönük böyle iddialarda bulunmak hiçbir ittifaklık ilişkisine yakışmadığı gibi, herhangi bir şekilde siyasi veya medyada yansıması bakımından da bir zemine dayanmaz. Aksine biz bunu Türkiye'ye dönük bir psikolojik medyatik operasyon olarak algılarız" dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Irak'taki kriz ve gelinen aşamayla ilgili de şu değerlendirmede bulundu: "Son dönemde Sayın Maliki'nin ve Irak'taki etkin siyasi liderlerin sürdürdükleri politikalar mezhep ayrışmasını çözücü nitelikte olmadığı için ciddi risklerle karşı karşıya kaldık. Bu yeni dönemde, yeni parlamento açılırken ve bu parlamento içinde hükümet yapılanması konuşulurken mutlaka bütün tarafların etkin olarak içinde olduğu bir çözüme yönelinmelidir. Böyle bir çözüm, terör veya şiddet yanlılarının hareket alanını daraltacaktır."

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