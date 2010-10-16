-DAVUTOĞLU: İRAN'LA MÜZAKERELER BİRAN ÖNCE BAŞLASIN BRÜKSEL (A.A) - 15.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran'la BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya arasındaki nükleer müzakerelerin biran önce başlamasını ve tansiyonun düşmesini istediklerini söyledi. Brüksel temaslarının ardından Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, İran'la nükleer müzakereler yeniden başlarsa Türkiye'nin bu süreçte herhangi bir rol üstlenip üstlenmeyeceğinin sorulması üzerine, Türkiye'nin illa arabulucu veya gözlemci olmak gibi bir çaba içerisinde olmadığını belirtti. "Bu müzakerelerin başlaması dahi uluslararası topluma ve bölgeye bir rahatlama (getirecek), en azından diyalog sürecinin başlaması dolayısıyla tansiyonu kontrol altında tutacak bir etki yapacaktır" diyen Davutoğlu, Türkiye'nin tutumuyla ilgili şunları kaydetti: "Türkiye'nin temel hedefi, birisi komşumuz, diğer ülkelerin ittifak ilişkisi içinde bulunduğumuz dost ülkeler olması nedeniyle, biz bölgemizde yeni bir gerilimin çıkmaması için çaba sarfettik, buna devam edeceğiz. Ama bu çabalarda illa ve mutlaka özel bir konumda olmak da gerekmiyor. Ümit ederiz ki önümüzdeki günlerde, haftalarda bu toplantı gerçekleşir ve müzakere süreci sağlam bir zeminde tekrar başlar. Ama bizim bir katkımız gerekirse bunu yapmaktan çekinmeyiz. Ama özel olarak illa ve mutlaka herhangi bir sürecin herhangi bir yerinde bulunmamız gerekmez."