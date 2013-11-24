Davutoğlu: İran'ın nükleer programı hakkında her zaman diplomasi yolunu destekledik

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran'la nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasını, "geleceğe dönük çok önemli bir adım" olarak niteledi.

Gül, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasında İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmaya varılmasını, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından değerlendirdi.

Anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirten Gül, "Başından beri diplomatik bir çözümü savundum ve Türkiye olarak pek çok diplomatik inisiyatife ev sahipliği yaptık. Bu, geleceğe dönük çok önemli bir adımdır. En kısa sürede nihai anlaşmaya da ulaşılmasını diliyorum. Tarafları yapıcı yaklaşımlarından dolayı kutluyorum" dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, Türkiye'nin İran'la nükleer müzakerelerde varılan anlaşmayı desteklediğini ve sorunun nihai çözümüne katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.

Anlaşmanın, en sorunlu konuların bile müzakere yoluyla çözülebileceğini ortaya koyduğunu ifade eden Davutoğlu, Türkiye'nin İran'ın nükleer programı hakkında her zaman diplomasi yolunu desteklediğini belirtti.

Davutoğlu mesajında, 2010 yılındaki Tahran Anlaşması'nı "değerlendirilemeyen bir şans" olarak nitelerken, "Bu seferki anlaşmanın sorunun nihai çözümüne katkı sağlayacağına inanıyor ve varılan mutabakatı destekliyoruz" sözlerini kullandı.