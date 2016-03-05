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Deutsche Welle

Davutoğlu İran'da: 'Bölgenin kaderi bölge dışı aktörlere bırakılmamalıdır

Başbakan Ahmet Davutoğu Tahran'da İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangiri ile görüştü. Davutoğlu, 'Bölgenin kaderi bölge dışı aktörlere bırakılmamalıdır' dedi.

05 Mart 2016 14:03


Başbakan Ahmet Davutoğlu, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından Davutoğlu için Sadabad Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Baş başa yapılan görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

İshak Cihangiri Ahmet Davutoğlu'nun ziyaretinin bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, bölgeye barışın gelmesinin iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirtti. Görüşmenin iyi geçtiğini söyleyen Cihgangiri, "Tüm sorunları inceleyip ortadan kaldırılması konusunda anlaştık. Bu konuda çaba göstereceğiz" dedi.

Başbakan Davutoğlu her iki ülkedeki seçimler sonrası bir araya gelmelerinin önemli olduğunu söyledi. Nükleer anlaşma dolayısıyla İran'ı tebrik ettiğini belirten Davutoğlu, "Geçmişte dışişleri bakanı olarak bu konuda çok çaba sarfeden biri olarak Türkiye'nin her zaman bu konuda İran'ın yanında olduğunu belirtmek isterim. Dostluklar zor günlerde belli olur, biz geçmişteki zor dönemlerde dostluğumuzu birbirimize gösterdik. İran'ın kısıtlamalarının kalkması en çok Türkiye'yi sevindirdi" dedi.

Yeni dönemi nasıl şekillendirecekleri konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Davutoğlu, enerjide İran'ın en büyük üretici, Türkiye'nin ise en önemli tüketici olduğunu vurguladı. Turizmde Türkiye'nin dünya 6'ncısı ve İran'ın turizm konunda keşfedilmemiş bir hazine olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Türkiye'nin tecrübeleri ile İran bu konuda büyük ilerleme sağlayacak. İran'ın doğalgaz kaynakları kadar zengin olan İsfahan, Şiraz gibi kentlerinde olan kültürü ve tarihidir" diye konuştu.

Davutoğlu, "Bölgenin kaderi bölge dışı aktörlere bırakılmamalıdır. Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasında Türkiye ve İran'ın ilişkisi çok önemlidir. İkili ilişkilerde potansiyeli değerlendirirsek ortak bir zeminde buluşmamız kolaylaşır, bölgedeki sorunları çözeriz.Önümüzdeki günlerde birlikte çalışmamız hem iki ülke için hem bölge için önemlidir" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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