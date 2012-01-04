-Davutoğlu, İran'a gidecek ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, iki günlük çalışma ziyareti için İran'a gidecek. Dışişleri Bakanlığı, Davutoğlu'nun 4-5 Ocak tarihlerinde İran'ın başkenti Tahran'a çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Davutoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'nin yılda en az iki kere bir araya gelerek istişarelerde bulunma kararları çerçevesinde, Davutoğlu'nun, 10-11 Temmuz 2011 tarihlerinde Tahran'a, Salihi'nin ise 21 Ekim 2011'de Ankara'ya çalışma ziyaretinde bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Davutoğlu'nun ziyaretinin söz konusu mutat istişarelerin devamı olarak gerçekleşeceği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Davutoğlu'nun ziyareti sırasında İran Dışişleri Bakanı Salihi ile yapacağı görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması, bu kapsamda Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile İran'ın nükleer programı gibi güncel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.