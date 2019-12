-Davutoğlu: İran teyit etmedi ESKİŞEHİR (A.A) - 15.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''İran Dışişleri Bakanının böyle bir hususu (Karayılan'ın yakalanması) teyit etmedi'' dedi. Bakan Davutoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinin ardından Çarşı Camisinde Teravih namazını kıldı, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Hamamyolu Caddesindeki bir helvacıda beraberindekilerle çay içen Bakan Davutoğlu, bir gazetecinin terör örgütü PKK'nın iki numaralı ismi olarak gösterilen Murat Karayılan'ın yakalandığı yönündeki haberlerle ilgili sorusu üzerine şunları söyledi: ''İlk haberler ulaşmaya başladığından itibaren biz hep konuyu takip ettik, bugün de ben İran Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşmede hem bu konuyu hem de bölgesel konuları ele aldık. Bu konuda ellerinde olan bütün bilgileri paylaşmalarını rica ettim. Böyle bir hususu teyit etmedi. Basına yansıyan haberler bu anlamda doğru değil. En azından İran tarafından teyit edilmiş haberler değil. Sayın Burucerdi'ye atfen söylenen ifadeler konusunda da sayın Tahran Büyükelçimiz kendisiyle konuştu. O da bu ifadenin kendisine ait olmadığını ifade ediyor. Bu konuda teyit edilmiş bir haber, bir gelişme şuanda yok. Her hangi bir gelişme olduğunda ilk önce biz duyururuz. Şu anda teyit edilmiş bir haber yok.'' ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile telefon görüşmesi ile ilgili soruyu da cevaplandıran Bakan Davutoğlu: ''Son günlerde kendi talepleri üzerine bir çok Dışişleri Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirdim. Bu sabahta Fransa Dışişleri Bakanı ile öğleden sonra ABD Dışişleri Bakanı ile görüştük. Biraz sonra da Ürdün Dışişleri Bakanı'nın bir görüşme talebi var. Onun ile de görüşeceğiz. Bugün Büyükelçimiz Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bütün taraflar nezdinde gelişmeleri her zaman takip ediyor, görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Sayın Esad ile yaptığımız görüşmede, mutabık kaldığımız hususları bir an önce hayata geçirmesini istiyoruz. İlk günlerde bazı olumlu adımlar atılmıştı. Hama'dan tankların çekilmesi gibi, basın mensuplarımızın Hama'ya ulaşımının, iletişiminin sağlanması gibi, ama maalesef Cuma gününden buyana çeşitli kentlerde operasyonlar sürdürüldü ve bir çok sivilin can kaybına yol açtı bu operasyonlar bunları maruz görmek mümkün değil. Biz operasyonların derhal durdurulmasını talep ettik ve ediyoruz. Bu konuda da Suriye yönetiminin kendi halkına karşı daha duyarlı davranmaya ve bu gerilimi tırmandırmamaya çağırıyoruz. Bir an önce atılması gereken adımlar atılmalı. Özelikle mübarek Ramazan'da bu tür büyük sivil kayıplara yol açan operasyonlara son verilmelidir. Önümüzde ki günlerde temaslarımız devam edecek. Suriye konusu bizim yakından takip ettiğimiz ve gerçekten her yönüyle doğrudan ilgilendiğimiz bir konudur.'' Bakan Davutoğlu, açıklamasının ardından esnafla sohbet etti. Bir dondurmacının ikram ettiği dondurmayı yedi.