-DAVUTOĞLU IRAK'TAN KAYGILI ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak Başbakan Yardımcısı Rafi El İsavi ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "7 Mart'tan bugüne Irak'ta hükümetin kurulmamış olması, Irak'ın kardeşleri olarak hepimizi kaygılandırıyor" dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, konutunda İsavi ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, "Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin çok özel ve son yıllarda giderek derinleşen kardeşlik dostluk ilişkileri" olduğunu belirterek, "Irak'ta etnik ve mezhebi kökeni ne olursa olsun, tüm Iraklı kardeşlerimizin katılımıyla kurulan güçlü bir hükümet görmek istiyoruz" dedi. 7 Mart seçimlerinin barışçıl bir ortam içinde yapılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Davutoğlu, "Ancak o günden bu yana yeni bir hükümetin kurulamamış olması, Irak'ın kardeşleri olarak hepimizi kaygılandırıyor" diye konuştu. Davutoğlu, Türkiye'nin, o günden bu güne tüm taraflarla temaslar içinde bulunduğunu ve hangi siyasi görüş ya da kökenden olursa olsun tüm taraflara aynı mesajı verdiğini vurgulayarak, "Uzlaşma kültürü içinde güçlü ve etkin bir hükümet oluşturulsun ve bütün kardeşlerimiz bu hükümette kendilerine temsil imkanı bulsunlar" dedi. Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti: "Özellikle Sünni ve Şii kardeşlerimizin birlikte oluşturduğu El Irakiye'nin bütün bu oluşumda etkin şekilde katılmasına büyük önem verdik. Son günlerde bu görüşmelerde yoğunlaşma söz konusu... İsavi ve beraberindeki milletvekilleri bu görüşmeler hakkında bilgi verdi. Bu bilgiler ışığında biz de temaslarımızı yoğunlaştıracağız. Dost ve komşu ülkelerle bu konuda istişarelerimiz sürüyor. Suudi Arabistan, Katar, İran, Kuveyt, Ürdün, Irak yetkilileri ile BM Genel Kurulu toplantıları sırasında biraraya gelmiştik, en son Suriye ve dün akşam İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki ile görüştük. Bu konudaki temaslarımız sürüyor." Dışişleri Bakanı Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki ile yaptığı telefon görüşmesinde hangi konuların ele alındığı sorusu üzerine, Mutteki ile nükleer enerji de dahil olmak üzere tüm konuları ele aldıklarını belirtti. Davutoğlu, Irak'ta hükümetin kurulmamasının terörle mücadeleyi etkileyip etkilemediği sorusunu, "Irak'ta güçlü bir hükümetin kurulması yönündeki gecikme, Türkiye'nin terörle mücadelesini etkiliyor. Maalesef, Türkiye'ye yönelik terör tehdidi, Irak topraklarında bulunan unsurlardan geliyor. Dileriz, Irak'ta güçlü bir hükümet kurulur ve Irak'ın bütün topraklarını kontrol edebilecek bir yapı ortaya çıkar" diye yanıtladı. -DIŞ MÜDAHALELERDEN KAYNAKLANIYOR- Irak Başbakan Yardımcısı Rafi El İsavi ise "Irak'ta hükümetin oluşturulmasına engel olan hususların, dış müdahalelerden kaynaklandığını" söyledi. İsavi, Türkiye ile ilişkilerin, Türkiye'nin Irak'ın içişlerine müdahale etmemesi ve ülkedeki tüm taraflara eşit mesafede durması dolayısıyla sağlıklı yürüdüğünü kaydetti. İsavi, "hükümet kurma çalışmalarının tamamlanmamasının Irak'taki gruplardan mı yoksa, dış müdahalelerden mi kaynaklandığı" sorusu üzerine, "Irak'ta hükümetin kurulmasının Irak'ın iç işi olduğunu ancak engellerin dış müdahalelerden kaynaklandığını" belirtti. Rafi El İsavi, "Dış müdahale olmasının, Irak'ta hükümet kurma çalışmalarına dahil olan listeler arasında sorun olmadığı anlamına gelmediğini" kaydederek, "oyların tekrar sayılması gibi hususların süreci yokuşa sürdüğünü, dış müdahalelerin özellikle El Irakiye listesinin kazanımlarına karşı yürütüldüğünü ancak bu kazanımları korumaya kararlı olduklarını" söyledi. İsavi, konuşmasında, Türkiye'nin tarafsız tutumuna vurgu yaparak, "Türkiye hükümetinden, komşu ülkelerin bu konuda işbirliği yapması ve Irak'ın içişlerine müdahale edilmemesi konusunda mesaj iletmesini istediklerini" belirtti.