Davutoğlu, Irak'taki son gelişmeler hakkında ABD Başkan Yardımcısı Biden'a bilgi verdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile telefonda görüştü. Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Davutoğlu, Irak bağlantılı gelişmelerle ilgili karşı tarafın talebi üzerine, gerçekleştirilen görüşmede, Başbakan Davutoğlu'nun terör örgütü IŞİD ile mücadele kapsamında kurulan Başika'daki eğitim tesisinde, 2015 Mart ayından bu yana yürütülen eğitim faaliyeti, buradaki eğitimcilerin ve kampın güvenliği için alınan tedbirler konusunda bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Sayın Başbakanımız, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini büyük bir hassasiyetle savunduğumuzu ve aynı hassasiyeti tüm ülkelerden beklediğimizi vurgulamış, Türkiye'nin IŞİD'le mücadele bağlamında dost Irak Hükümeti'ne, Bağdat ile eşgüdüm içerisinde katkı vermeye devam edeceğini ifade etmiş, bu hususları bir mektupla Başbakan Ebadi'ye ilettiğini, ayrıca halihazırda Bağdat'ta bulunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ın, Başbakan Ebadi ve Dışişleri Bakanı Caferi ile bir araya gelmekte olduğunu kaydetmiştir."



Açıklamada, Davutoğlu ve Biden'ın, gelişmelere göre yeniden temas etme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.