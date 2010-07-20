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Dünya

DAVUTOĞLU: ''IRAK'TA İYİ YÖNDE GELİŞMELER VAR'' ŞAM (A.A.)

20 Temmuz 2010 11:48

-DAVUTOĞLU: ''IRAK'TA İYİ YÖNDE GELİŞMELER VAR'' ŞAM (A.A.) - 20.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Suriye'nin başkenti Şam'da Iraklı Şii lider Mukteda El Sadr ile de görüştü. Irak'ta yeni hükümet kurulması sürecinin değerlendirildiği görüşmede Sadr, Davutoğlu'na hükümet kurulmasına yönelik çabalara ilişkin bilgi verdi. Irak'ın eski Başbakanı ve El Irakiye ittifakı lideri İyad Allavi ile de bir araya gelen Davutoğlu, Allavi ve Sadr ile kapsamlı görüşmeler yaptığını söyledi. Davutoğlu, ''Irak'ta hükümet kurulmasına ilişkin iyi yönde gelişmeler var'' dedi. Davutoğlu, dünkü günübirlik Şam ziyareti çerçevesinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile de bir araya gelmişti. Davutoğlu'nun Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Halid Meşal ile görüştüğü de öğrenildi. Davutoğlu'nun Meşal'le görüşmesinde, Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanmasına ilişkin süreci ve Filistin sorununu gözden geçirdiği kaydedildi.

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