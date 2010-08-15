-DAVUTOĞLU IRAKLI TÜRKMEN MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 14.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Irak toplumunun bugün her türlü mezhep ve kavim kaygıları dışında biraraya gelmesi büyük bir önem taşıyor" dedi. Irak'ta yapılan son seçimlerin ardından ulusal meclise giren Türkmen milletvekilleriyle yediği iftar yemeğinin ardından soruları yanıtlayan Davutoğlu, Türkmenlerin Irak'ın en asli unsurları olarak Irak'ın birliğine, refahına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da nasıl katkı yapacaklarını görüştüklerini belirtti. Davutoğlu, "Irak toplumunun bugün her türlü mezhep ve kavim kaygıları dışında bir araya gelmesi büyük bir önem taşıyor. Türkmenler de gerek yayıldıkları coğrafya itibariyle, gerekse Irak toplumunda eskiden beri sahip oldukları konum itibariyle Irak'ın birliğini temsil eden en önemli unsurların başında geliyor. O bakımdan Türkmenlerin bundan sonra da Irak'a katkı yapmaları büyük önem taşıyor" dedi. Irak meclisinde Türkmenlerin birlik içinde hareket etmelerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Davutoğlu, milletvekillerinin, hangi partiden olurlarsa olsunlar, Türkmenleri ilgilendiren konularda Irak meclisinde birlikte hareket etme, bir Türkmen grubu oluşturma konusunda bir irade gösterdiklerini söyledi. "Biz Irak'ta sünni, şii, Arap, Kürt, Türkmen, Asuri tüm gruplar arasında birliğe, beraberliğe büyük önem veriyoruz" diyen Davutoğlu, Irak'ın çeşitli bölgelerinde bulunan Türkmenlerin ülkenin geri kalan diğer unsurlarıyla barış içinde yaşamalarına büyük önem atfettiklerini belirtti. -IRAK GENÇLİK VE SPOR BAKANI CAFER- Irak Gençlik ve Spor Bakanı ve Irak Türkmenleri İslam Birliği milletvekili Casim Muhammed Cafer yaptığı konuşmada, Irak'ta Türkmenler olarak bir ayrılık olması taraftarı olmadıklarını belirterek, Irak'ın birlik içinde olmasını, bölgelere ayrılmamasını istediklerini söyledi. Irak'ta üç ana konu üzerinde durduklarına vurgu yapan Cafer, ilk olarak Irak'ın birliği, ikinci olarak Türkmenlerin hak ve hukukunu korumayı, üçüncü olarak da Türkmenlerin Irak hükümetinde ve devletin çeşitli kademelerinde temsil edilmesini amaçladıklarını belirtti. -TÜRKMENLER NÜFUS SAYIMINA KARŞI- Irak Türkmen Cephesi milletvekili Jale Yunus Neftçi, Irak'ta Ekim ayında bir nüfus sayımı olacağına işaret ederek, "Biz Türkmen milleti olarak bu sayıma karşıyız. Çünkü Türkmeneli bölgesinde olan demografik değişiklik büyük bir haksızlık yarattı. Olacak sayım bizim için büyük bir tehlike yaratacak. Türkmen milletinin gerçek varlığını ortaya çıkarmayacak. Onun için biz buna karşıyız" ifadelerini kullandı. Irak Türkmen Cephesinin şii milletvekillerinden Hasan Özmen yaptığı konuşmada Irak'ın emniyet ve istikrarının Türkiye'nin emniyet ve istikrarı olduğunu belirterek, Türkiye'nin Irak'taki bütün gruplara aynı mesafede olmasının Türkmenlerin faydasına olduğunu ve Türkmenlerin elini güçlendirdiğini kaydetti.