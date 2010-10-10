-DAVUTOĞLU: IRAK'IN HUZURU ÖNEMLİ ANKARA (A.A) - 10.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Irak'ın refahı ve huzuru, bizim kendi mutluluğumuz kadar önemlidir" dedi. Davutoğlu, Dışişleri konutunda Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Seyid Ammar El Hekim onuruna çalışma yemeği verdi. Yemekten önce gazetecilere açıklama yapan Davutoğlu, Türkiye ile Irak arasında güçlü tarihsel bağlar olduğunu kaydederek, "Tarihimiz, kaderimiz, geleceğimiz müşterek" dedi. Davutoğlu, Irak'taki en önemli hareketlerden Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı'nı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, El Hekim'in sadece Irak değil İslam dünyasının en önemli ailelerinden birinin mensubu olduğunu söyledi. Irak'ın, seçimlerin ardından daha istikrarlı bir yapıya kavuşmasını dilediklerini kaydeden Davutoğlu, "Irak'ın refahı ve huzuru, bizim kendi mutluluğumuz kadar önemlidir" dedi. Davutoğlu, Irak'taki bütün etnik ve dini grupların aynı şekilde önemli olduğunun altını çizerek, "Bu çerçevede, Türkiye her zaman Irak'ın istikrarı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecek" diye konuşarak, şunları söyledi: "Hükümetin kuruluşu konusunda tabii ki nihai karar Iraklı kardeşlerimizindir. Tüm komşulara düşen görev, Iraklı kardeşlerimize yardım etmek. Ümit ediyoruz ki, önümüzdeki günlerde tüm tarafları temsil eden bir hükümet kurulacak." Irak'ın geleceğinin, bölgenin geleceği olduğunu belirten Davutoğlu, "Irak'taki istikrarsızlık da istikrar da bölgeye sirayet eder, Iraklı kardeşlerimizin kararları ne olursa olsun, 73 milyon Türk kardeşi her zaman onların yanında olacak" dedi. Davutoğlu'na desteği ve misafirperverliği için teşekkür eden El Hekim de, "Kardeş ve komşu Türkiye'ye karşı olumlu duygularımızı tekrarlamak istiyoruz" diye konuştu. El Hekim, "Türkiye'nin gerek Arap gerek İslam dünyasındaki yapıcı rolünü takdirle karşılıyoruz" dedi. El Hekim, "geniş kapsamlı hükümet oluşturulması görevinin Iraklıların üzerine düşen bir görev olduğunu" belirterek, şunları söyledi: "Irak gibi çok çeşitli grupları barındıran bir ülkenin tek bir grup tarafından yönetilmesi mümkün değildir. Umuyoruz ki, Irak'a komşu ülkelerin istişareleri bu yönde devam edecek. Bu istişarelerin, ilişkilerimizin köklenmesinde olumlu etkileri olacağı şüphesizdir." Türkiye ile yakınlık hissetmek için kişisel nedenleri de olduğunu belirten El Hekim, eşinin babasının Türk olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da, "Öyleyse, oğlunuzun Türk vatandaşı olması için hemen girişimde bulunabilirsiniz" diye karşılık verdi. Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı El Hekim, yarın "Irak'ta hükümetin kurulması" süreciyle ilgili bir konferansta konuşma yapacak.