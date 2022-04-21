Davutoğlu: İntihar eden esnaf sayısındaki artış alarm edici nitelikte

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Esnafımızın sıkıntıları her geçen gün artıyor. Geçim sıkıntıları dolayısıyla intihar eden esnaf sayısındaki artışlar hepimiz için gerçekten hem üzücü hem de alarm edici niteliktedir" dedi.

Gelecek Partisi Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılmak için Eskişehir’e gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, esnafı ziyaret etti. İftar öncesi il başkanlık binasında basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, konuşmasında AKP iktidarını eleştirdi.

Sözcü'nün haberine göre Davutoğlu, konuşmasında çok sert bir kara kış geçirdiğimizi ifade ederek, şöyle konuştu:

Sadece kara kışın sertliği değil, elektrik, doğalgaz faturaları hayat pahalılığı, yüzde 115'e varan üretici enflasyonu, yüzde 61'e varan tüketici enflasyonu tabi bunlar resmi rakamlar, gerçek hissedilen enflasyon çok daha yüksek. Buna karşılık gelir adaletsizliğinin uçurum haline dönüştüğü bir kara kış geçirdik.

Birçok ilimizde, ilçemizde, köyümüzde doğalgazını ödeyememekten çok zor şartlarda kalan hatta donan vatandaşlarımız oldu. Esnafımızın sıkıntıları her geçen gün artıyor. İntihar eden esnafların sayılarında, geçim sıkıntıları dolayısıyla intihar eden esnaflarımızın sayısındaki artışlar hepimiz için gerçekten hem üzücü hem de alarm edici niteliktedir.

Göreve gelince gelir adaletini mutlaka düzelteceklerini vurgulayan Davutoğlu,"Özellikle çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltacak şekilde destekleri artıracağız. Milli gelirin yüzde 1'i oranında çiftçilere verilmesi gereken desteği mutlaka uygulayacağız. Esnafımızın kredi borçları dahil olmak üzere esnafın borç yüküne kesin bir çözüm getireceğiz. Çok geçmeden seçim sandığını gelmesi ve ülkeyi bu felakete sürükleyen bu iktidardan halkımızın mutlaka hesap sorması bir ihtiyaçtır." dedi.