-DAVUTOĞLU İNGİLTERE'YE GİDECEK ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'ın daveti üzerine resmi ziyaret için bugün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun, iki gün sürecek ziyareti sırasında Hague ile bir araya geleceği ve görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleneceği belirtildi. Davutoğlu'nun Hague ile yapacağı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri, Kıbrıs sorunu ile güncel bölgesel ve uluslararası konularının ele alınacağı belirtildi. Açıklamada, Davutoğlu'nun ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ile de görüşeceği ve düşünce kuruluşu Chatham House'da ''Yeni Dünya Düzeninde Transatlantik İlişkilerinin Rolü'' konulu bir konuşma yapacağı kaydedildi. Açıklamada, Davutoğlu'nun İngiliz basın mensuplarına mülakatlar vereceği de ifade edildi. Davutoğlu'nun ziyareti, İngiltere'de Mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından Türkiye'den Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.