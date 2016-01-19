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Davutoğlu İngiltere'de protesto edildi

"Burası İngiltere, sizin faşist Türkiye değil burası"

19 Ocak 2016 13:35

İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüşmek üzere Londra’da bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu protesto edildi. Göstericiler Başbakan korumalarına da zor anlar yaşattı. 

 

"Sizin faşist Türkiye değil burası"

 

Davutoğlu’nun Cameron ile görüştüğü esnada çekilen videoda, protestocu grubu cep telefonuna kaydeden bir başbakanlık korumasına yaklaşan bir genç “Davutoğlu’nun koruması” diye sesleniyor. Korumanın herhangi bir müdahalede bulunmadığı videodaki şahıs “Burası İngiltere. Sizin faşist Türkiye değil burası. Biz burada istediğimizi yaparız. Davut’a göndersene onu” diyor.

Öte yandan Başbakan Davutoğlu ile David Cameron görüşmesi sırasında ve sonrasında, yaşanan olaylar nedeniyle İngiliz hükümeti Türk makamlarından özür dilediği öne sürüldü. Başbakanlık kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile İngiliz mevkidaşı David Cameron görüşmesi sırasında İngiltere Başbakanlık konutu girişindeki taşkınlık ve eylemler nedeniyle İngiliz hükümetinin Türk makamlarından özür dileyerek gerçekleştirilen eylemlerin kabul edilemez olduğunu ve olay nedeniyle üzüntü duyduklarını bildirdi.

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