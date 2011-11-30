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Dünya

Davutoğlu İngiltere ve İran'lı Bakanlar ile görüştü ANKARA (A.A)

30 Kasım 2011 03:47

-Davutoğlu İngiltere ve İran'lı Bakanlar ile görüştü ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran'da İngiliz Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile ilgili gerilimin düşürülmesi için akşam saatlerinde çeşitli telefon görüşmeleri yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu ilk olarak İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, ardından İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ve son olarak yine Hague ile telefonla görüştü. Davutoğlu'nun görüşmelerinin gündeminde Büyükelçilikte rehin alınanların ve diğerlerinin güvenliğinin sağlanmasının olduğu öğrenildi. Bakan Davutoğlu'nun, yarın da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Cidde toplantısı çerçevesinde Salihi ile konuyu yeniden ele alacağı bildirildi. Davutoğlu'nun, Katar Dışişleri Bakanı Hamid Bin Casim ve İİT Genel Sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu ile yarınki Cidde toplantısı için telefon görüşmeleri yaptığı da ifade edildi.

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