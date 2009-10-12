Davutoğlu: İmzalanacağından emindik

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, TRT’de katıldığı programda Türkiye ile Ermenistan arasında önceki gün Zürih’te imzalanan protokollere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatan gazetesinin haberine göre, imza töreninden önce çıkan kriz hakkında Davutoğlu, sorunu “sürecin doğal unsuru” olarak gördüğünü ifade ederek, “Çıkan kriz prosedürel bir konudur” dedi. Davutoğlu, metinlerin İsviçre’ye verileceği ve dikkatli bir dil kullanılacağı yönünde centilmenlik anlaşması olduğunu söyledi. Davutoğlu şöyle konuştu:



SORUN NASIL AŞILDI?: Tutumumuz, eğer Türkiye’nin hassas olduğu konuda karşı taraf net bir şey söylerse, Türkiye’nin de kendi pozisyonunu net olarak koyacağı yönündeydi. Önşartsız ifadesi girerse, Karadağ’a net ve somut atıf yapılacak ve herkes kendi açıklamasından sorumlu olacaktı. Açıklamanın yapılmaması formülüyle sorun aşıldı. Türk heyeti olarak son derece rahattık. Özgüven içinde hareket ettik. Heyetle birlikte beklerken çay içtik. İmzanalacağından emindik.



AZERBAYCAN’I YALNIZ BIRAKMAYIZ: Barış atmosferinin yayılması sonucu tüm bölge bundan etkilenecek. Türkiye’nin hangi şart olursa olsun Azerbaycan’ı yalnız bırakması söz konusu olmaz. Ermenistan’ın en büyük kazancı Türkiye gibi büyük ve köklü bir devletle dostluk ilişkisi kurmaktır. Türkiye kendisiyle dostluk ilişkisi kuran hiçbir devleti yalnız bırakmadı. Ermenistan, şu an bölgedeki denklemin dışında. Barış olmadan içine girmesi mümkün değil.



KENDİ TAKDİRİ: Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın Bursa’daki maça gelip gelmeyeceğine ilişkin olarak da Davutoğlu, “Beklentimiz, Cumhurbaşkanı Gül’ün gösterdiği siyasi cesareti ve olgunluğu onun da göstermesidir. Bekliyoruz. Kendi takdiridir” dedi.



TEŞEKKÜR TELEFONLARI: Türkiye ile Ermenistan arasında önceki gün Zürih’te protokollerin imzalanmasından sonra yenen yemek sırasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı telefonla arayarak, süreçte oynadığı rol için teşekkür etti. Davutoğlu’nun ardından Nalbantyan, İsviçre Dışişleri Bakanı Micheline Calmy Rey ve AB Yüksek Temsilcisi Javier Solana da Babacan ile telefonda görüştüler ve katkılarından dolayı teşekkür ettiler.



Meclis onayından 2 ay sonra yürürlüğe girecek



Davutoğlu, imzaların ardından protokolün önce TBMM’ye sevk edileceğini, ardından onaylanacağını söyledi. Davutoğlu, onayın ardından iki ay sonra protokolün işleme gireceğini, imza ile birlikte sınırların otomatik olarak açılmasının söz konusu olmadığını belirtti.