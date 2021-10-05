Davutoğlu ile konuşan emekli dert yandı: Çok perişanız, marketime kasabıma giremiyorum, ekmeğimi alamıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti. 60 yaşındaki bir emekli, zamlardan dert yanarak, “Benim emekli maaşım, bugün bir zenginin bir ayakkabı boyası. Benim yevmiyem 50 milyona (liraya) geliyor. Neden ben mağdur oluyorum, kendi ülkemde. Çok perişanız. Ben marketime, kasabıma giremiyorum. Bir ekmeğimi alamıyorum” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Etimesgut'ta yurttaşların sorunlarını dinledi. 60 yaşında ve emekli olduğunu söyleyen bir yurttaş, Davutoğlu'na şunları söyledi:

"Bir ekmeğimi alamıyorum"

"Ben bugün pazarıma gidemedim. Arabayı zaten sildik, evim kira. Bugün kiram. En kötü şartlarda hiç beğenmediğin bir ev, bana kaldı 500. Üç tane çocuğum. Suyum, elektriğim, gıdam. Ne yapmam lazım. Evimde huzursuz oluyorum. Çocuğumla huzursuz oluyorum. Şu an çok doluyum. Benim emekli maaşım, bugün bir zenginin bir ayakkabı boyası. Benim yevmiyem 50 milyona (liraya) geliyor. Neden ben mağdur oluyorum, kendi ülkemde. Çok perişanız. Ben marketime, kasabıma giremiyorum. Bir ekmeğimi alamıyorum."

Yüzde 72 engelli olduğunu ve çalışamadığını söyleyen bir yurttaş ise şöyle konuştu:

"Üç bankada icram var"

"Engelli maaşımda 1.800. Üç bankada icram var. Ben valiliğe, kaymakamlığa, belediyelere hepsine izah ettim, defalarca yazdım. Ben şu anda bir artı bir ev tuttum. Eşimden ayrıldım, maddi sıkıntılardan dolayı ayrıldık. Çocuğum orada. Senden ayrı oldukları için vakıf heyeti bir şey yapamıyorlar diyor. Şimdi televizyondan yayınlıyorlar, Milli Eğitim Bakanımız açıklama yapıyor ‘Hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmadılar' diyor. Şimdi bunu kendim yaşadığım, bildiğim için, izliyorum. Bu işin içinde bir iş var ama nasıl var bilmiyorum."

Bir yurttaş ise tepkisini, "Sürünüyoruz biz. Yüzde 5 zamla olmuyor. Marketlere bir bakın. Emekliler aç burada. Batırdılar ortalığı batırdılar" sözleriyle dile getirdi.