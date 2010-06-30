Davutoğlu ile İsrailli Bakan'dan gizli görüşme

T24 - İsrail Ticaret Bakanı Binyamin Ben-Eliezer’in Türkiye ile ilişkileri geliştirmek amacıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bugün Brüksel’de gizlice görüştüğü ortaya çıktı. İlişkilerin onarılması masaya yatırılırken, İsrail basını, Türk tarafının isteğiyle gerçekleşen görüşmeye Lieberman'ın kızdığını yazdı.



AB ile yeni bir başlık açılması için Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, üst üste patlak veren krizlerle ilişkilerin kopma noktasına geldiği İsrail ile buluştu.



Davutoğlu ile İsrail Ticaret Bakanı Ben Eliezer, Brüksel’de bir otelin suitinde gizli bir toplantı yaptı.



TSİ ile 12.30’da gerçekleştiği ve 2.5 saat sürdüğü öğrenilen toplantıda, İsrail’in Mavi Marmara saldırısının ardından ilişkilerin nasıl onarılabileceği masaya yatırıldı.



Bakanlar, iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden kurulması için görüş alışverişinde bulundu. Bir sonraki görüşme için yine gizli bir yer ve tarih belirlendiği kaydedilirken, öncelikle iki bakanın başabakanlarına bilgi aktarımı yapmalarının gerekeceği ifade edildi.





Notlar



- İsrailli bakana ilk olarak görüşme için Strasbourgh ya da Lüksemburg teklifi yapıldı. Eliezer, bu iki teklifin yanı sıra Türkiye'nin AB'deki daimi temsilcisi Selim Kuneralp'in rezidansı önerisini de reddetti.



- Görüşmenin gizli kalması için, suit oda başka bir şahıs adına tutuldu.



- Görüşmede Türkiye adına Bakan Davutoğlu, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirliğlu ve Selim Kuneralp bulundu.



- Davutoğlu ile birlikte Brüksel'de bulunan Tarım Bakanı Mehdi Eker ile Bakan Egemen Bağış'ın görüşmeden haberi olmadı.





"Türk tarafı istedi, Lieberman kızgın"



Öte yandan, buluşmanın Türk tarafının isteğiyle gerçekleştiğini yazan İsrail basınında, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak’ın onay verdiği görüşmeden, aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın ise haberdar edilmediği belirtildi.



Bu nedenle Lieberman’ın, teamüllerin çiğnendiğini ve Netanyahu ile arasındaki güvenin sarsıldığını ifade ettiği belirtildi.







