-DAVUTOĞLU İLE BARZANİ'NİN TELEFON DİPLOMASİSİ ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Barzani'yi aradı. Görüşmede ağırlıklı olarak Irak'taki iç politika süreci ve hükümet kurma çalışmaları ele alınırken, terörle mücadele konusunda devam eden işbirliğinin de süreceği teyit edildi. Davutoğlu, ayrıca İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ve Slovenya Dışişleri Bakanı Samuel Zbogar ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun, İsveç'te genel seçimlerin ardından kurulan yeni koalisyon hükümetinde bakanlık görevine devam eden Carl Bildt'i tebrik ettiği, görüşmede ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinin gündeme geldiği belirtildi. Ahmet Davutoğlu'nun, Slovenya Dışişleri Bakanı Zbogar'la görüşmesinde de Türkiye-AB ilişkilerinin konuşulduğu öğrenildi. Davutoğlu'nun ayrıca Danimarka Dışişleri Bakanı Lene Espersen'i aradığı, Espersen'in yapacağı Ortadoğu ziyareti öncesi Davutoğlu'ndan bölge hakkında bilgi aldığı bildirildi. Büyükelçi Engin Soysal'ın BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Pakistan'a yardımlardan sorumlu özel temsilcisi olarak göreve başlaması dolayısıyla da Davutoğlu'nun, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi aradığı öğrenildi.