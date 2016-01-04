MHP: Başkanlığı zinhar kabul etmeyiz, parlamenter sistem güçlendirilerek yola devam edilmeli

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni anayasa turları kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiği yeni anayasa zirvesi sona erdi. Görüşme sonrası MHP adına değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, "Sayın Başbakan'a "Parlamenter sistemin aksayan tarafları varsa bunlar tekrar gözden geçirilmeli ve bu şekilde yola devam edilmeli' dedik. Başbakan da bu görüşümüze karşı çıkmadı ama 'başkanlık sistemini de tartışmamız gerektiğini' söyledi. Biz 'Tartışırız, fakat başkanlığı asla kabul etmeyiz' cevabını verdik" dedi.

Öztürk, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda HDP'nin de yer almasıyla ilgili olarak, "Parlamentoda bulunan bütün partiler dedik. Biz flu bakıyoruz dedik ama Başbakan ve partisi şaşı bakıyor. Parlamentoda bütün partilerin iştirak edebileceği bir komisyon söyledik" dedi.

"Mümkün mertebe toplumun bütün kesimlerinin katkı sunacağı bir anayasada uzlaşması gerektiğini" söyleyen Öztürk, Parlamentoda bütün partilerin temsil edileceği bir komisyon üzerinde konuşulduğunu belirtti. Öztürk, "Terörle mücadelede kararlı olmaları gerektiğini ve bize ihtiyaç duyulduğu zaman her türlü desteği vereceğimizi söyledik" diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren görüşme, Bahçeli’nin Meclis'teki makam odasında gerçekleşti. Bahçeli’nin görüşmelerin kamera kaydına alınması ya da tutanak tutulması talebi sonrası iki partinin genel başkan yardımcılarının tutanak tuttuğu öğrenildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre görüşmede, HDP Eş Genel Başkanlarının dokunulmazlıklarının kaldırılması gibi konuların da gündeme geldi.

AKP Sözcüsü Çelik "Bahçeli'den görüşmenin kamera karşısında yapılmasına ilişkin bir teklif gelmediğini söyledi.

Görüşmeye, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Oktay Öztürk, İsmet Büyükataman, Semih Yalçın da katıldı.

MHP'li Öztürk'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

Görüşmede iç tüzük ile ilgili görüşmelerin de gündeme geldiğini söyleyen Öztürk, "Onun da kaldığı yerden devam etmesi yönünde konuşuldu. Sayın Başbakan'a "Parlamenter sistemin aksayan tarafları varsa bunlar tekrar gözden geçirilmeli ve bu şekilde yola devam edilmeli' dedik. Başbakan da bu görüşümüze karşı çıkmadı ama başkanlık sistemini de tartışmamız gerektiğini' söyledi. Biz "Tartışırız, fakat başkanlığı asla kabul etmeyiz" cevabını verdik.

Asıl konu anayasa değişikliğiydi. Anayasa konusunda biz kendilerine 2011 yılında kurulan komisyonu hatırlattık. Bu komisyon üzerinde 6 madde üzerinde anlaşılmıştı. Sanki anayasa devam ediyormuş gibi bu komisyon 61. madde üzerinden devam etsin teklifinde bulunduk ve Başbakan da bunu kabul etti.

Elbetteki biz bu noktadaki hassasiyetlerimizi ortaya koyduk. Öteden beri söylediğimiz 21. yüzyılda Türk devletinin Türk milletinin önünde engel teşkil edebilecek maddelerden anayasanın arınması gerekiyor. En önemlisi de sivil inisiyatifin sivil iradenin mührünü taşıyan bir Anayasa'nın olması gerekiyor. Bu noktada hemfikir olduğumuz ortaya çıktı. Bununla birlikte tabii ki, anayasa değişikliği dikkate alınınca iç tüzükteki değişiklikler de gündeme geldi.

Biliyorsunuz iç tüzük ile ilgili bir komisyon çalışması vardı. Onun da kaldığı yerden devam etmesi noktasında teklifler oldu. Temennilerde bulunuldu. Parlamenter sistemin süreç içerisinde aksayan tarafları var ise ihtiyaç hissedilmeyen tarafları var ise bunlar mutlaka gözden geçirilmeli. Parlamenter sistem güçlendirilmeli ve yolumuza böyle devam etmeliyiz düşüncesini ortaya koyduk."



Başbakanın bu noktada ‘hayır, parlamenter sistem olmaz’ diye bir tabir kullanmadığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti: “Ama başkanlık sisteminin de tartışılması gerektiğini parlamenter sistemin artık ihtiyaca cevap vermediğini bunun yerine başkanlık sistemini önerdiklerini bunun tartışılması gerektiğini ifade etti. Biz her konuyu tartışmaya hazır olduğumuzu ifade ettik ama başkanlık sistemini zinhar kabul etmeyeceğimizi de ifade ettik. Tartışırız getirdikleri takdirde her konuyu tartışırız. Ama başkanlık sisteminden yana olmadığımızı hele hele Türkiye’nin bugün içerisinde yaşadığı şartları dikkate aldığımız vakit böyle bir konuyu tartışmanın lüks olduğunu ifade ettik.”

'Başbakan şaşı bakıyor'

Öztürk, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda HDP'nin de yer almasıyla ilgili olarak, "Parlamentoda bulunan bütün partiler dedik. Biz flu bakıyoruz dedik ama Başbakan ve partisi şaşı bakıyor. Parlamentoda bütün partilerin iştirak edebileceği bir komisyon söyledik" dedi.