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Davutoğlu: İklim Zirvesi'ne katılımın tek amacı Biden ile görüşmekmiş!

"Bu görüşme, insanlığın geleceğini etkileyecek toplantıdan daha mı önemli?"

02 Kasım 2021 15:05

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Glasgow’daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği konulu Liderler Zirvesi'ne katılmamasına ilişkin olarak, "İklim Zirvesi'ne katılımın tek amacı Biden ile görüşmekmiş!" düşüncesini dile getirdi.

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan, Roma’da Biden ile görüştükten sonra Glasgow’daki İklim Zirvesi'ne katılmamaya karar verdi. İklim Zirvesi'ne katılımın tek amacı Biden ile görüşmekmiş! Bu görüşme, insanlığın geleceğini etkileyecek toplantıdan daha mı önemli ? Bu zihniyetten çevrecilik beklenir mi?" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Erdoğan: Taleplerimiz yerine getirilmeyince biz de Glasgow’a gitmekten vazgeçtik

 

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