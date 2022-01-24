Davutoğlu: İki koyun güdemeyecek olanları ülkenin en önemli bakanlıklarına atarsanız, üretimi de yatırımı da böyle durdurmak zorunda kalırsınız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BOTAŞ'ın doğal gaz kesintisi kararlarına ilişkin olarak, "İki koyun güdemeyecek olanları ülkenin en önemli bakanlıklarına atarsanız, üretimi de yatırımı da böyle durdurmak zorunda kalırsınız" yorumunu yaptı.

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güya TL’nin değeri düşecek, ihracat ve üretim artacaktı; Doğalgaz yok diyerek üretimi durdurdular. Enerji arzı bir milli güvenlik meselesidir. İki koyun güdemeyecek olanları ülkenin en önemli bakanlıklarına atarsanız, üretimi de yatırımı da böyle durdurmak zorunda kalırsınız." ifadesini kullandı.

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