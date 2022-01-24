Davutoğlu: İki koyun güdemeyecek olanları ülkenin en önemli bakanlıklarına atarsanız, üretimi de yatırımı da böyle durdurmak zorunda kalırsınız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BOTAŞ'ın doğal gaz kesintisi kararlarına ilişkin olarak, "İki koyun güdemeyecek olanları ülkenin en önemli bakanlıklarına atarsanız, üretimi de yatırımı da böyle durdurmak zorunda kalırsınız" yorumunu yaptı.
Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güya TL’nin değeri düşecek, ihracat ve üretim artacaktı; Doğalgaz yok diyerek üretimi durdurdular. Enerji arzı bir milli güvenlik meselesidir. İki koyun güdemeyecek olanları ülkenin en önemli bakanlıklarına atarsanız, üretimi de yatırımı da böyle durdurmak zorunda kalırsınız." ifadesini kullandı.
Ne olmuştu?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaza dayalı elektrik santrallerine gaz verilememesi kaynaklı olarak elektrik arzında da sıkıntı oluşacağını ve sanayi kuruluşlarına elektrik kısıtlaması yapılacağını duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, İran’ın arıza bildirerek gaz akışını durdurduğu belirtilmişti.