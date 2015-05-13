Davutoğlu için 3 günde miting alanı oluşturdular

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 15 Mayıs'ta Afyonkarahisar'da gerçekleştireceği miting için belediye tarafından 3 gün içinde miting alanı oluşturuldu. Afyonkarahisar Belediyesi, kent merkezinde Hükümet Konağı olarak kullanılan binayı istimlak ederek kent meydanı yapmak için yıkılmasına karar verdi.

DHA’da yer alan habere göre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AKP’li Burhanettin Çoban'ın en önemli seçim vaatlerinden olan Cumhuriyet Kent Meydanı projesi yapılacak olan alandaki yıkım işlemleri için geçen yıl ekim ayında ihale yapıldı. İhaleyi alan firma 15 Ocak'ta başladığı yıkım işlemlerini bitirdi.

Boş halde duran alanın Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cuma günü kentte yapacağı miting alanı olarak kullanılması gündeme geldi. Bunun üzerine belediye ekipleri greyder ve dozerlerle alanda çalışma başlattı. Harabe halindeki alanda 3 gün içinde dolgu yapıldı, tesviye edildi. Bugün ise silindirler sıkılaştırma yaparak alanı asfalt atılır hale getirdi. Davutoğlu'nun cuma günü yapacağı miting, emniyet önlemleri açısından herhangi bir sıkıntı bulunmazsa belediye tarafından ışık hızıyla yapılan yeni miting alanında gerçekleştirecek.

Başbakan Davutoğlu'nun mitingi için diğer hazırlıklar da devam ediyor. Alanın çevresine konulması planlanan 500 demir emniyet barikatı bölgeye getirildi.