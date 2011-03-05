-DAVUTOĞLU: HÜKÜMETİN MÜDAHALESİ YOK İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında bazı gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatmanın savcıların hakkı olduğunu belirterek, ''Hükümetimizin herhangi bir müdahalesi olamaz. Eğer böyle süreçlere müdahale edilecek olursa, asıl o zaman yargı, bağımsızlığını kaybetmiş olur'' dedi. Davutoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ve İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ile Ortaköy Feriye Lokantası'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Üç ülkenin bakanları, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Gazetecilere yönelik yapılan bir operasyon var. Bu konu gündeme geldi mi? Bu konuyla alakalı neler söyleyeceksiniz'' şeklindeki soru üzerine Bakan Davutoğlu, iki bakanla bu konunun konuşulmadığını belirterek, ''Dostlarımız konuyu açsalardı, konuşurduk'' dedi. Brüksel'de bu konuyla alakalı görüşlerini paylaştığını söyleyen Davutoğlu, basın özgürlüğünün, fikir özgürlüğünün en çok değer atfettiği özgürlüklerin başında geldiğini kaydetti. Bu konuda hiçbir sınırlamanın getirilmemesi gerektiğini söyleyen Ahmet Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Mümkün olduğunca en geniş özgürlüklerden ülkemizin istifade etmesini, hem Hükümetimiz hem bütün bakanlarımız hem de ben, içeride ve dışarıda savunduk. Son 8 yıl içerisine yapılan birçok düzenlemelerle bu özgürlük alanı genişletilmeye çalışıldı. Hatırlayacaksınız, Avrupa Konseyi ile ilgili davalarda eğer fikir özgürlüğü söz konusuysa savunma yapılmaması talimatı verdim. Çünkü fikir özgürlüğü konusunda eğer bir yanlış yapılmışsa bizim kendimizi bu konuda düzeltmemiz lazım. Bu konudaki ilkemizden kimsenin şüphesi olmasın. Hükümetimizin de bu konuda tutumu net ve açıktır. İkinci önemli ilke de yargı bağımsızlığıdır. Eğer bir ülkede yargının, bir soruşturmanın gereği olarak savcıların başlatmış olduğu işlemler konusunda yorum yapılırsa, o işlemlerin sonuç alması, sağlıklı yürümesi de çok zor olur. Bizim buradan bir şey söylememiz söz konusu değil. Hukuki bir süreç var. Doğrudur, yanlıştır... Bakan olarak da bu konuda hüküm vermenin doğru olmadığını düşünüyorum.'' Bakan Davutoğlu, bu soruşturmanın mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve neticeye en kısa zamanda gidilmesini temenni ettiklerini ifade ederek, ''Özgürlüklerin genişlemesi anlamında örnek ülke gösterilen Türkiye'nin, bu konulardaki çalışmalarının üzerine gölge düşmemesi konusuna Dışişleri Bakanlığı olarak önem veriyoruz. Sayın Başbakan da bu konunun altını çizdi. Bir soruşturma başlatmak tabii ki savcılarımızın hakkıdır. Hükümetimizin herhangi bir müdahalesi olamaz. Böyle bir tepki söz konusu değil. Böyle tepkilerin de hükümetimize yöneltilmesi doğru değil. Eğer böyle süreçlere müdahale edilecek olursa, asıl o zaman yargı, bağımsızlığını kaybetmiş olur'' diye konuştu. AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ile dün görüştüğünü hatırlatan Davutoğlu, AB'yi bir aile olarak gördüklerini belirterek, şunları söyledi: ''Onlar bizi vize uygulamalarıyla ailenin dışında tutsalar da biz değerlere saygı bağlamında o AB'nin içerisinde addediyoruz kendimizi. Her şeyi çok açık bir şekilde konuşuyoruz. Bu konudaki tutumumuz net. Hükümetimiz bu konuda sorumlu tutulamaz. Savcılarımızın yaptığı soruşturmaya da saygı göstermek gerekiyor. Ancak beklentimiz, inşallah bu süreç en kısa sürede tamamlanır. Böylece Türkiye'nin özgürlükler konusundaki temiz siciline gölge düşmez ve netice neyse... Basın özgürlüğü ile ilgili olmayan konularda bu soruşturmanın yürütüldüğü söylenir. Umarım bu tartışmalar bir an önce biter. Hem sağlıklı bir soruşturma süreci hem de hep birlikte basın özgürlüğü ortamı hazırlarız. İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt de Davutoğlu ile ikili görüşmelerinde bu konunun gündeme gelmediğini, dün Brüksel'deki görüşmelerde konuşulduğunu belirtti. İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini de Bildt'in söylediği gibi kendi ikili görüşmelerinde de konunun gündeme gelmediğini kaydetti.