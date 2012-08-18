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Davutoğlu: Herkes dikkat etmeli

Lübnan'da kaçırılan Türk vatandaşının durumuyla ilgili konuşan Ahmet Davutoğlu, 'Lübnan halkı ve hükümeti Türkiye'nin dostudur

18 Ağustos 2012 02:53

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Suriye'deki olaylarla Türk vatandaşlarının veya Lübnan'ın hiçbir alakası yoktur. Bunları ilişkilendirirken herkesin dikkat etmesi lazım" dedi.

Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Ankara'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Toplantıda iki ülke arasındakileri ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Davutoğlu, ''Suriye'de yaşanan sorun, gelişmiş silahlarla sivil halka dönük işlenen bir insanlık suçu olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Uluslararasın toplumun bu katliamlara karşı sessiz kalması gerçekten sorgulanması gereken bir durumdur." dedi.

''Suriye'deki son durum sürekli diğer ülkelerle istişare etmeyi zaruret haline getiriyor'' diyen Davutoğlu, şöyle devam etti:


''Suriye'deki gelişmeler çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu hızlı gelişmelere intibak etmek en doğru zamanda en doğru tepkiyi verebilmek için de doğru yerde olmak gerekiyor. Suriye halkının haklı mücadelesini ve mültecilerin dramının bitmesini isteyen bütün halkların bir araya gelmesi gerekiyor.''

 

Lübnan'da kaçırılan Türk vatandaşları

 

Bir gazetecinin ''Lübnan'da kaçırılan Türk vatandaşları ile alakalı bir girişimde bulundunuz mu?'' sorusu üzerine Davutoğlu, Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettikleri belirterek, ''Lübnan'da kaçırılan Türk vatandaşlarıyla ilgili olarak gerekli girişimleri ilk günden itibaren yaptık. Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyoruz. Hem Lübnan Hükümeti hem de Lübnan, halkının din ve mezhep gözetmeksizin Türkiye'nin dostu olan ülkedir. Suriye'deki olaylarla Türk vatandaşlarının veya Lübnan'ın hiçbir alakası yoktur. Bunları ilişkilendirirken herkesin dikkat etmesi lazım'' yanıtını verdi.

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