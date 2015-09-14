Davutoğlu: 81 ilimize şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da adil olacağız

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkan seçildiği AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nde, partinin faaliyet raporu oylanarak kabul edildi. Faaliyet raporuna önsöz yazan Davutoğlu, kibir ve şatafatın hareketlerini mecrasından çıkaramayacağını söyleyerek, “Bu hastalıklardan herhangi birine yakalananlar, bu harekette kendilerine yer bulamayacaklardır” dedi. Her vatandaşın aynı ölçüde sahiplenileceğine vurgu yapılan raporda, “81 vilayetimize ve bütün bölgelerimize karşı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tereddütsüz adil olacağız” dendi.

Habertürk’ten Volkan Yanardağ’ın haberine göre; tüm delegelere dağıtılan faaliyet raporunun önsözünde partililere “Değerli dava arkadaşlarım” diye seslenen Davutoğlu, özetle şunları kaydetti:

Elde ettiğimiz büyük tecrübe ve birikimle bugüne kadarki kazanımlarımızı koruyarak önümüzdeki dönemde ülkemizi daha ileri merhalelere taşımak konusunda kararlıyız. AK Parti kadrosu olarak ülkemizde demokrasi ve hukuk devletinin kökleşmesi, vatandaşlarımız ile devlet arasında bir mesafe kalmaması için var gücümüzle, aşk ve heyecanla ülkemizi bugünlere getirdiğimiz gibi daha ileriye de aşkla taşıyacağız.

'Güç sarhoşluğuna yakalananlar kendilerine yer bulamayacak'

Devraldığımız aziz mirasın mahiyetini bilerek Türkiye’nin güvencesi olan bu hareketi menzile taşımaya kararlıyız. Allah’ın izni ve yardımıyla, milletimizin destek ve dualarıyla hareketimizin misyonuna ve partimizin kuruluş ilkelerine sadık kalarak ülkemize hizmet edeceğiz.

Bu harekete mensup olanları, bu kervana dahil olanları, milletin emaneti olan bu büyük ve evrensel davayı sahiplenenleri Allah’ın izniyle hiçbir beşeri güç bu yoldan döndüremeyecektir. Hiçbir başarı başımızı döndürmeyecektir. Kibir ve şatafat, nepotizm ve güç sarhoşluğu, milletin yürüyüşünü temsil eden bu hareketi mecrasından çıkaramayacaktır. Bu hastalıklardan herhangi birine yakalananlar, bu harekette kendilerine yer bulamayacaklardır.

Partimizin temel misyonu demokrasinin çıtasını daha da yükseğe çıkarmak, ekonomimizi büyütmek, kalkınma ve refahımızı daha ileri noktalara taşımak olacaktır. Allah’ın izniyle kesintisiz sürdüreceğimiz güven ve istikrar ortamında Türkiye ekonomisini daha da güçlendirecek, rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde demokratik standartları yükseltmeye devam edecek, eşit vatandaşlık temelinde gelecek hedeflerimize heyecanla koşacağız. Her alanda ülkemizi daha yüksek seviyelere taşıyacak, şehirlerimizi daha mamur, vatandaşlarımızı daha mutlu kılmaya çalışacağız.

Türkiye’ye kazandırdığımız kalıcı eserlerle, her şehrimizi, her vatandaşımızı aynı ölçüde sahiplenerek ve hepsinin hukukunu koruyarak, 81 vilayetimize ve bütün bölgelerimize karşı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tereddütsüz adil olacağız. Bu siyasetimizle Türkiye ekonomisi üç misli büyüdüğü gibi şehirlerimiz de bayındır hale geldi. Hedefimiz, adalet zemininde hakkaniyet terazisini daima millet adına doğru tutarak ülkemizi daha ileriye taşımaktır.