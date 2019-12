-DAVUTOĞLU: HER ŞEY KONTROL ALTINDA KİLİS (A.A) - 17.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Tel Aviv kentindeki Türk Büyükelçiliği binasında yaşanan olayla ilgili olarak her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi. Davutoğlu, Kilis'te, şehit aileleri, partililer ve vatandaşlarla iftarda bir arayla geldi. Davutoğlu, burada, bir gazetecinin Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğindeki eyleme ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi: ''Büyükelçiliğimizde her şey kontrol altında, merak edilecek bir durum yok. Bütün personelimiz tamamıyla güvenlik altında. Kendisinin Filistinli olduğunu belirten bir kişi, büyükelçiliğe gelerek iltica talebinde bulunuyor. Bu kişi etkisiz hale getirildi. Bu kişi gözetim altında ve sağlık durumu da iyi. Olayla ilgili olarak tetkikler sürüyor. Kendisi ve amacını tespit etmeye çalışıyoruz.''