Davutoğlu: Hendeklerin HDP'ye siyasi bir maliyeti olacak!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP ile yaşanan randevu krizine ilişkin olarak, "Sanki biz hesap vermek için onların huzuruna gidiyormuşuz gibi gördüler. Onlar hesap sorma değil, hesap verme konumundalar. Teröre karşı tavır koyamadıkları için, her türlü ifadeleri ile nifak tohumları ektikleri için hesap verme makamındadırlar" dedi. "HDP bu hendek siyasetinin bedelini ödeyecek" diyen Davutoğlu, "Kazdığı hendeğe kendileri düşecek. Teröristlere bedeli olduğu gibi, HDP'ye de bir siyasi maliyeti olacak" ifadesini kullandı.

AKP grup toplantısında partililere seslenen Davutoğlu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

HDP'den de randevu talep etmiştik. Meclis'te gurubu bulunan parti olmaları hasebiyle randevu talebini iletmiştik. Kendileri bu teklifimize aynı ciddiyetle yaklaşmadı. Biz HDP ile görüşmek istedik ama onlar kendileri ile görüşülebilecek nezaket düzeyinde olmadıklarını gösterdiler. Sanki biz hesap vermek için onların huzuruna gidiyormuşuz gibi gördüler. Onlar hesap sorma değil, hesap verme konumundalar. Teröre karşı tavır koyamadıkları için, her türlü ifadeleri ile nifak tohumları ektikleri için hesap verme makamındadırlar. Biz hesabı 1 Kasım öncesi millete verdik. Milletimizden aldığımız emaneti kimse ile paylaşmadık. HDP bir tercih yapma durumunda. Kandil'in kanlı diline mi kendilerini teslim edecek? Yoksa meşru siyaset mi yapacaklar? Sürekli hendekleri savunuyor. Buna karşılık her açıklamada devleti suçluyor. Şiddeti ve terörü yanlış bulduklarını ifade ettikleri tek bir açıklama yok.

"Hendeklerin HDP'ye siyasi maliyeti olacak"

Türkiye'de özyönetim yok. Milli irade var. Kürt vatandaşlarımızın hakkı, hukuku için asla gayri mesşru uygulamalara müsaade etmeyiz. HDP bu hendek siyasetinin bedelini ödeyecek. Kazdığı hendeğe kendileri düşecek. Teröristlere bedeli olduğu gibi, HDP'ye de bir siyasi maliyeti olacak. Diyarbakır'ın geleceğinin Moskova'dan değil, Ankara'dan şekilleneceğini görecekler. Niçin kendi çocuklarınız yok o hendekte? O çocukları okullar yerine hendeklere göndermenin bedelini ödeyecekler. Niye sizin oturduğunuz lüks sitelerin önünde yok o hendekler? Güya kurtarmak istediğini söylediğiniz kardeşlerimiz sizin gerçek yüzünüzü gördü.