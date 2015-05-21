Davutoğlu: HDP saldırganı DHKP-C'den tutuklanan bir terörist

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP'nin Adana ve Mersin'deki binalarına yapılan saldırına ilişkin olarak, "Bu saldırgan geçtiğimiz yıllarda DHKP-C'den tutuklanan bir terörist" dedi.

İçişleri Bakanlığı da saldırganla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Şahsın açık kimliği güvenlik birimlerince tespit edilmiştir. Eylemi gerçekleştiren şahsın daha önce 2007 yılında Ankara İlinde yasadışı sol bir örgütün faaliyetlerine katılarak 2911 sayılı Kanuna muhalefet ve kamu malına zarar vermek suçlarından tutuklandığı, yine aynı yılda İstanbul ilinde yasadışı sol bir örgüt faaliyetleri ile irtibatlı olmaktan gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Şahsın yakalanmasına yönelik olarak gereken tüm çalışmalar özenle yürütülmektedir."

Davutoğlu, partisinin Sinop mitinginde konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Büyük hizmetler yaptık. Samsun'a, Kastamonu'ya bölünmüş yollar yaptık. Kılıçdaroğlu günlerdir reklamla sır gibi sakladıkları projesini açıkladı. Acı bir şekilde tebessüm ettim. Çok geriden geliyor çok geriden, bütün kavramlar bize ait

Benim yazdığım kitabın arka kapağını okusaydı merkez ülkeyi 15 sene önce söyledik. Okuma alışkanlığı yok, hafızası zayıf Kılıçdaroğlu'nun… Bu hırsızlık, bu akademik hırsızlıktır. İdraki düşük olduğu için yeni zannetti.

‘Kendine oy veremeyen adamdan proje çıkar mı?’

Kılıçdaroğlu’na tavsiyem biraz okusun, öğrensin. Bizi taklit ederek, bizim kavramlarımızı kullanarak Türkiye’de siyaset yapamazlar. Yeni, Türkiye sözleşmesini açsın okusun, ben yazdım bunları. Önce okusun, sonra yeni proje olarak ortaya çıksın. Biz Türkiye’yi merkez ülke yaparız, onlar 15 yıl sonra. Benim vaktim yok ona ders vermemem ama ben öğrencimle konuşurum, ona ders verir Merkez ülke ne demek anlatır, anlatır da Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem, anlamaz değil mi? Kendine oy veremeyen adamdam mega proje çıkar mı? Kağıthane’ye gider Kağıttepe der. Birisi yazmış eline vermiş, kitabı da okumamış tabii almış okumuş yazıyı. Bunların vizyonları yok o yüzden oradan buradan çalıntı yapıyorlar. Günlerdir anlatıyoruz, neler yapacağımızı anlatıyoruz

‘AK Parti'ye saldırı yapıldığında sesleri çıkmadı’

Adana, Mersin’de HDP binalarına saldırı yapıldı. Açık bir şekilde kınadım bu saldırıyı. Parti liderlerine 'Gelin beraber saldırılara karşı çıkalım' dedim. AK Parti'ye saldırı yapıldığında sesleri çıkmadı. Biliyorlar seçimi kaybedeceklerini…

‘HDP binalarına yapılan saldırının zanlısı daha önce DHKP-C'den tutuklanan bir terörist’

Paralel çete ve Doğan medya suçu AK Parti’ye yüklemeye kalktılar. Şimdiye kadar AK Partili birinden şiddet sözü duydunuz mu? Şiddet içinde yer aldık mı? HDP Başkanı çıktı 'AK Parti yaptı' dedi, beni ve Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar. Bir de MHP’ye pas attı HDP... Yolunu bulamayan Kılıçdaroğlu 2 saatte suçluyu buldu, 'AK Parti' dedi. Dün tespit edildi, bugün açıklaması yapıldı. DHKP-C’den tutuklanan bir terörist çıktı. Savcımızı şehit ettiklerinde CHP’yi çağırmışlardı. Oyunu görüyor musunuz.

Maskeleri birer birer indireceğiz. CHP, MHP, HDP, Paralel dört ediyor. Bir doğru dört yanlışı götürecek. 2’de 2 yapmaya varmı sınız?

‘Sinop’a müjdeler’

2016 başında doğalgazınız geliyor. Olimpik bir pist kuruyoruz. Devlet hastanesi yapıyoruz. Ilıksu Göleti proje aşamasında

‘Kılıçdaroğlu doktora ve yüksek lisans arasındaki farkı bilmez’

Kılıçdaroğlu burslardan bahsediyor. Biz geldiğimizde burs 45 TL idi. Kılıçdaroğlu doktora ve yüksek lisans arasındaki farkı da bilmez ama eğitimde Türkiye’yi donatan AK Parti’dir. Bütün kadınlarımızın onuru bize aittir, başı açık kapalı fark etmez bütün kadınlarımızın onuru bize aittir. MHP’den başı kapalı bir hanımefendi seçildi ama yazı geldi o kadının başını açması lazım diye. Talimatla iş yapandan milliyetçi çıkar mı?

Yeni Türkiye’de herkes özgür bir şekilde yaşıyorsa bu AK Parti’nin icraatıdır. CHP varsa bereket yok.

İstanbul’u küresel ekonominin finans merkezi yapıyoruz. Türkiye’de 26 ilde havaalanı vardı şimdi 53 oldu. Artık kendi tankını kendi atak helikopterini yapan Türkiye var.

Kimseye muhtaç olmayan yeni Türkiye’den memnun musunuz? 2023 yılında bu semalarda yüzde yüz Türk yapımı savaş uçağı uçuracağız.