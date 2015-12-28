Davutoğlu: 'HDP ile anayasa tartışılmaz'



Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 'saygısız' beyanatlarından dolayı HDP ile yeni anayasa hakkında görüşmenin anlamsız olacağını söyledi.

Sırbistan'a hareketinden önce medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Davutoğlu, “Birçok aydın HDP'ye oy verdi. Onların hesap sorması lazım. Anayasayı herkesle tartışırım ama Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü tartışmam. Her şeyi konuşurum ama, Mehmetçiğin kanını kimseyle tartışmam. Bu niyet meselesi. Biz film çevirmiyoruz. Türkiye ateş çemberi ortasında. Siyaset nezaket, samimiyet meselesidir. Bunları dinledikten sonra onların kapısına gidileceğini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Ben 12 Eylül Anayasası ile yaşamaktan zillet duyuyorum. Ama bu anayasal düzen içinde HDP siyasi parti midir? Öyle ise siyasi parti gibi davranacak. Eğer bir terör örgütü piyonu ise ona göre muamele görür”, dedi.

Davutoğlu HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Moskova ziyareti sırasında Rus savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesini eleştirmesini ‘hainlik’ olarak nitelemişti.