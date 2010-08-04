-DAVUTOĞLU HARİRİ VE CLINTON İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail ile Lübnan arasında sınırda meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile telefonla görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Lübnan Başbakanı Hariri, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu arayarak bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Davutoğlu ile Hariri görüşmesinde, dün Lübnan-İsrail sınırında meydana gelen ve 3 Lübnan, 1 İsrail askerinin hayatını kaybetmesine yol açan gerginliği değerlendirdikleri, olayların sebebini irdeledikleri belirtildi. Davutoğlu'nun, Hariri ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Clinton ile telefonla temas kurduğu ve Hariri'den bölgeye ilişkin aldığı bilgileri Clinton'a aktardığı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Clinton ile görüşmesinde, bölgede yaşanan bu türden gerginliklerin tüm Ortadoğu'nun huzurunu etkileyebileceği endişesinin dile getirildiği, Ortadoğu barış sürecinde atılması gereken adımların ele alındığı kaydedildi. Davutoğlu'nun Clinton ile görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürdü. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Clinton ile görüşmesinin ardından tekrar Hariri'yi arayarak ABD'li mevkidaşı ile görüşmesinde el alınan konuları Lübnan Başbakanına aktardı.