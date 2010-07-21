Davutoğlu Hamas lideri ile görüştü

T24- Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Halid Meşal ile görüştü. Görüşmenin, Mavi Marmara operasyonuyla bozulan İsrail-Türkiye ilişkilerini daha da germesi bekleniyor.



AFP Ajansı'nın haberine göre, Ahmet Davutoğlu Halid Meşal ile Şam'da bir araya geldi.

Görüşmede, Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanmasına ilişkin sürecin gözden geçirildiği ve İsrail'le müzakerelerin ele alındığı kaydedildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Salı günü yapılan görüşmeyi teyid etmedi.

Ahmet Davutoğlu'nun Afganistan ziyareti öncesi gerçekleştirdiği Suriye temasları çerçevesinde Meşal ile görüştüğü belirtildi.



Türkiye-İsrail ilişkilerine nasıl yansır?



Uluslararası gözlemciler, görüşmenin Mavi Marmara operasyonuyla gerilen ikili ilişkileri daha da olumsuz etkilemesini bekliyor.

İsrail özel timinin 31 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine operasyon düzenlemesi, uluslararası kamuoyunda büyük eleştirilere neden olmuştu.

Operasyonda 9 Türk hayatını kaybetmiş, 45 yolcu da yaralanmıştı.

Bunun sonucunda İsrail, uyguladığı ambargoyu gevşetme kararı almıştı.

Ancak denizden uygulanan ablukanın kaldırılması ya da gevşetilmesi yönünde atılmış herhangi bir adım bulunmuyor.