'Herhangi bir mezhep tahkir ediliyorsa Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kaldırılsın'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 4.Uluslararası Hacı Bektaş Aşure Günü etkinliği için gittiği Hacıbektaş’ta konuştu.

Davutoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Kim ki Kerbela'yı unutur, insanlığı unutur. Kim ki Kerbela'da, zalim ile mazlum arasındaki mücadeleyi kendi hayatının ilkesi addetmez insanlık vicdanından kopar. Biz hepimiz Hazreti Hüseyin'in yolcularıyız. Siyasetimiz, ahlakımız, irfanımız, edebimiz vakarımız Hazreti Hüseyin'in vakadır ve biz Hüseyni bir yolun yolcularıyız. Zalim gördüğümüzde ona sessiz kalmayız.

Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyin'i anmadan, Alevi ve Bektaşilik geleneğine sahip çıkanlar da çıktıklarını iddia edenler de ikrar bozmuş olurlar. Bizim yolumuz, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Hasan'ın ve bütün 12 imamın yoludur. Onu benimsediğimiz zaman göreceğiz ki farklarımız azalacak. Onu benimsediğimiz zaman göreceğiz ki aynı kaynaktan besleniyoruz.

Zahit şeriat yolcusudur, Abit tarikat yolcusudur, Arif marifet yolcusudur, Aşık hakikat yolcusudur. Biz Aşık olmaya geldik ve bu geleneğin tümüne aşığız, hiçbirini ayırt etmeden. Ne 12 imamı diğer Ashaptan ayırırız, ne Horasan erenlerinin birini diğerlerinden ayırırız. Allah aşık olmayı herkese nasip etsin.

Din Kültürü ve Ahlak derslerine kısaca girmek istiyorum. Eğer herhangi bir mezhep, din bu derslerde tahkir ediliyorsa gerçekten bu dersleri kaldıralım. Aşağılanıyorsa, kötüleniyorsa, ötekileniyorsa, deniyorsa ki 'Şu mezhepten olanlar dinin dışındadır. Şu dine mensuplar şöyledir', işte o anda nefret kültürü doğar. Ama ben isterim ki her Sünni Hacı Bektaş-ı Veli'yi okusun. Her Alevi de Emir Sultan'ı, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi okusun. Bunda bir yanlışlık olduğu kanaatini de taşımıyorum. AİHM'den ders almaya gerek yok Hacı Bektaş-ı Veli'yi okuyalım yeter. Herhangi bir kurum veya kişi başka bir dini başka bir mezhebi tahkir ediyorsa bize göre cürüm işlemiştir.

Madımak Oteli’ni yaşayan bir müze yapalım

Madımak Oteli’ni yaşayan bir müze haline getirebiliriz bunu teklif ediyorum. Size söz veriyorum siz davet ettikçe her zaman Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma etkinliklerine katılacağım. Hacı Bektaş-ı Veli ve Mevlana Celaleddin-i Rumi dergahına girişte ücretler kaldırıldı. Hacı Bekatş-ı Veli türbesine en güzel şekilde düzenleyeceğiz. Güllerin en güzelini kullanacağız. Sünninin kafasında bir Alevi kategorisi var aynı şekilde Alevi'nin kafasından da Sünni prototipi var. Oysa o kadar çok farklı kesimler var ki.. ve bu farklılıklar çok güzel. Bizim temel görevimiz bu kategorileri zihnimize yerleştirmememiz. Her Alevi her Sünni ile kardeştir eşit vatandaştır. Sadece Hacı Bektaş'ı Veli etkinliğinde değil Alevi vatandaşlarımıza gideceğiz yüreklerimizi birbirine açarak bu meselenin hepsini çözeceğiz.