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Dünya

Davutoğlu, Güney Afrika'ya geldi PRETORIA (A.A)

20 Ağustos 2011 02:52

-Davutoğlu, Güney Afrika'ya geldi PRETORIA (A.A) - 19.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, temaslarda bulunmak üzere Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretoria'ya geldi. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Maite Emily Nkoana-Mashabane'nin daveti üzerine çalışma ziyareti için Somali'den özel uçakla gelen Davutoğlu ve beraberindeki heyet temaslarına yarın başlayacak. BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden olan Güney Afrika ile yapılacak görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye ile Libya'daki gelişmeler ele alınacak. Davutoğlu'nun temaslarına yarın sabah saatlerinde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kgalema Motlanthe ile görüşerek başlaması planlanıyor.

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