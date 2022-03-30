Davutoğlu: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i kuracağız, ondan sonra diğer konuları konuşacağız

Gelecek partisi Genel başkanı Ahmet Davutoğlu, "Altılı masadaki diğer partilerle görüş ayrılıklarımız var ama bu görüşme yapmamıza engel değil. Şimdi ilkeleri konuşuyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi kuracağız. Ondan sonra diğer konuları konuşacağız. Bütün bunlar için önce güçlendirilmiş sistemi kuracağız sonra seçim sistemini konuşacağız” dedi.

İktidarın ortakları arasında da görüş ayrılıkları olduğunu, yeni seçim yasasının MHP'yi kurtarmayacağını kaydeden Davutoğlu, “Seçim yasası MHP'yi kurtarmak için yapıldı ama MHP yüzde 7'i aşamayacak” iddiasında bulundu.

Ahmet Davutoğlu, partisinin düzenlediği bir dizi gezi ve toplantı için Adana'ya geldi. Adana'da açıklamalarda bulunan Davutoğlu şöyle konuştu:

"Türkiye bir enkaz altında; yaşanan ekonomik ve ahlaki deprem altında kaldık"

“Bu iktidar bir dönem daha devam ederse milli manevi değerleri bitirecek. Böylece rövanşist bir dönem başlayacak. iktidarın halkı kutuplaştırmayı bir an önce bitirmesi lazım. Türkiye bir enkaz altında. Yaşanan ekonomik ve ahlaki deprem altında kaldık.

Bizler bu enkazı kaldırmak için bir aradayız. Altılı masa Buluşmaları bu kutuplaşmaları bitirecek. altılı masadaki diğer partilerle görüş ayrılıklarımız var ama bu görüşme yapmamıza engel değil. Şimdi ilkeleri konuşuyoruz.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi kuracağız. Ondan sonra diğer konuları konuşacağız. Bütün bunlar için önce güçlendirilmiş sistemi kuracağız sonra seçim sistemini konuşacağız”

"Sanayi ve ticaret odaları çok korkak davranıyorlar"

Yeni seçim yasasının MHP'yi kurtarmayacağını savunan Davutoğlu, “Seçim yasası MHP'yi kurtarmak için yapıldı ama MHP yüzde 7'i aşamayacak” iddiasında bulundu.

Davutoğlu, Ticaret ve Sanayi Odaları’nın tavırlarını da eleştirerek, “Sanayi ve ticaret odaları çok korkak davranıyorlar. Dün başbakan iken görüşmek için kapımızda bekleyenler şimdi randevu vermiyorlar. Bütün bunları biz de not alıyoruz. İktidara geldiğimizde bunların hesabını sorarız” dedi.