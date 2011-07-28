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Davutoğlu, Gizem'in cenazesine katılacak!

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, önümüzdeki günlerde Norveç'e ziyarette bulunmayı ve saldırıda hayatını kaybeden Gizem Doğan'ın cenazesine katılmayı

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, önümüzdeki günlerde Norveç'e ziyarette bulunmayı ve saldırıda hayatını kaybeden Gizem Doğan'ın cenazesine katılmayı planladığını söyledi.

Norveç Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulunan Davutoğlu, "Biraz önce annesiyle konuştum, maalesef Gizem'i kaybettiğimiz teyidini almış bulunuyoruz. Bu sebeple hem hükümetimizin hem şahsi olarak benim ve halkımızın taziyelerini kendisine ilettim" dedi.

Doğan'ın cenazesinin pazartesi günü Norveç'te yapılacağını belirten Davutoğlu, Doğan'ın annesi ile "çok duygusal bir telefon görüşmesi" yaptıklarını belirtti. Davutoğlu, ailenin, hükümetin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilgisine ilişkin memnuniyetini ifade ettiğini kaydetti.

Norveç Dışişleri Bakanı ile de daha önce kapsamlı bir görüşme yaptığını hatırlatan Davutoğlu, taziyeleri tekrar sunmak için Norveç Büyükelçisini ziyaret ettiğini söyledi.

Davutoğlu, "Ben zaten Norveç Dışişleri Bakanı'na bir iadeiziyaret yapmayı planlıyordum. Dayanışmamızı ifade etmek üzere önümüzdeki günlerde Norveç'e gitmeyi planlıyoruz. Olabilecekse tabi cenaze töreniyle birlikte olmasını tercih ediyoruz. Cenazeye katılmayı arzu ediyorum" diye konuştu.


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