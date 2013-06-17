Davutoğlu: Gezi Parkı'nda barışçıl başlayan gösteriler bizim başarımızdır

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İngiliz The Guardian Gazetesi'ne, Gezi olaylarını yazdı. Davutoğlu demokrasi vurgusu yaptı, "Gezi Parkı'nda barışçıl başlayan gösteriler bizim başarımızdır" dedi.

Davutoğlu The Guardian'daki yazısında, "İstanbul'daki Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok fazla şey söylendi, fakat tam anlamıyla anlayabilmek için daha geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor. İlk olarak, Türkiye'de demokrasi eksikliğinin var olduğunu iddia etmek yanlış. Ak Parti'nin iktidara geldiği andan beri, istikrarlı ve toplumun tüm kesimlerinin yasalar çerçevesinde temel haklarını yaşadığı bir sistem için uğraştık. Kendimizi ülkenin yöneticisi gibi değil, demokrasi ve halkın hizmetçisi olarak gördük. "

"Bütün barışçıl gösteriler demokratik katılım ve tartışma ortamını zenginleştirme yönündeki başarımızı ortaya koyuyor. Ne kadar fazla kişi, özellikle gençler, siyasete katılırsa o kadar Türkiye'de aykırı seslere saygı duyan gerçek demokratik bir kültür oluşacaktır. Siyasi katılımın ve muhalefetin bir tehdit olduğuna inanmıyoruz, bilakis teşvik edici, demokrasi için geliştirici bir unsurdur. "

"İlginç bir şekilde sırf bazı provakatörler Ak Parti karşıtı olduğu için, pekçok haber onların şiddetini görmezden geldi ve hatta onları demokrasi yanlısı gruplar olarak gösterdi. Bu yüzden gezi protestolarının Türkiye'nin demokratik ekonomilerin en üst seviyesine yükselişiyle ilgili şüpheler oluşturduğu için istismara uğradığına inanıyoruz" diye yazdı.