T24 LogoT24 Logo
Gündem

DAVUTOĞLU GEYT'İN MEKTUBUNA YANIT VERDİ ANKARA (A.A)

09 Şubat 2011 21:30

-DAVUTOĞLU GEYT'İN MEKTUBUNA YANIT VERDİ ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Ahmet Ebul Geyt'in mektubuna yanıt vererek, Mısır'ın, halkının meşru taleplerini karşılayarak bu süreçten daha güçlü çıkacağına inandığını iletti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu'nun Geyt'in mektubuna cevabi nitelikteki mektubu, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Selahaddin'e bugün akşamüstü verildi. Olumlu bir tonda kaleme alındığı belirtilen mektupta, Davutoğlu Mısır'ın önemli bölge ülkelerinden birisi olduğuna işaret ederek, Türk ve Mısır halklarının köklü ilişkileri bulunduğunu kaydetti. Davutoğlu ayrıca istikrarlı ve müreffeh bir Mısır görmeyi temenni ettiklerini belirterek, Mısır'ın istikrarının bölge için çok önemli olduğunu aktardı. Mektubunda Davutoğlu ayrıca "Dost ve kardeş Mısır'ın bu süreci olumlu şekilde tamamlayacağına ve halkın meşru taleplerini karşılayarak bu süreçten daha güçlü çıkacağına eminim. Türkiye, kardeş Mısır halkı ile her zaman dayanışma içinde olacaktır" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24