-DAVUTOĞLU: GEREKLİ TAHKİKAT YAPILIYOR ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran'dan Suriye'ye giden silah yüklü bir kamyonun Türkiye'de durdurulduğu iddialarıyla ilgili olarak, "Böyle bir bilginin kendilerinde de olduğunu, gerekli tahkikatın yapıldığını" söyledi. Davutoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Murat Yalçıntaş ve beraberindeki heyeti kabulünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı, İran'dan Suriye'ye giden silah yüklü bir kamyonun Türkiye'de durdurulduğu iddialarının doğru olup olmadığının sorulması üzerine, "Böyle bir bilgi bizde de var ve gerekli tahkikat yapılıyor. Dolayısıyla tabii hukuki çerçevede konu araştırılıyor. Detaylı bilgiyi gerektiğinde sizlere de veririm" dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yürütülen petrol arama faaliyetlerinin sorulması üzerine de Davutoğlu, bu konuda Türkiye'nin tutumunun "net ve açık" olduğunu belirtti. Daha önce birçok vesileyle bunu vurguladıklarını ifade eden Davutoğlu, "Kıbrıs sorunu çözülmeden ve adada bütün adayı temsil eden bir yönetim oluşmadan, adanın doğal kaynakları üzerinde veya denizdeki bölgeler üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkına kimse sahip değildir. Bu uluslararası hukuk bağlamında da doğru değildir, Türkiye'nin tutumu da nettir. Bu konuda gerekli tepkiyi gösteririz, eğer daha ileri adımlar söz konusu olursa" dedi.