Davutoğlu gençlere seslendi: Asla ümitsizliğe kapılmayınız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayram mesajında, “Bayram, yeni ümitlerin, başlangıçların adıdır. Kurban Bayramı'nı idrak ederken aslında bütün kötü, kem düşünceleri, kötü niyetleri de kurban etmenin idrakine varmamız lazım" dedi. Davutoğlu gençlere, "Asla ümitsizliğe kapılmayınız" diye seslendi

Ahmet Davutoğlu, Kurban Bayramı’nı, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü bir mesajla kutladı. Davutoğlu, mesajında şunları söyledi:

"Mübarek Kurban Bayramı, İslam dünyasına, insanlığa, milletimize hayırlar getirsin İnşallah. Hüzünlü bir bayramı daha idrak ediyoruz. Her yıl milyonlarca Müslüman'ı misafir eden Mina, Arafat, bu sene yine mahzun. Ayrıca İslam dünyasının her bir yanında feryat sesleri yükseliyor. Özellikle Doğu Türkistan'da inançlarını yaşayamayan kardeşlerimiz, büyük bir hüzün içinde kutluyorlar bayramı. Tecavüze, baskılara uğruyorlar. Baskılar karşısında İslam dünyasının sessizliği, tepkisizliği onları daha da kahrediyor.

Buradan, aziz İstanbul'umuzdan, Süleymaniye'mizden onlara sesleniyorum; yalnız değilsiniz. Yönetimler sizi unutsa da bütün İslam dünyasının yüreği sizlerle çarpıyor. Özellikle dönüp baktığınız İstanbul'da, Ankara'da sizler için dualar eden milyonlarca Müslüman'ın varlığını hissediniz.

Bir taraftan da ülkemizde yoğun ekonomik kriz, karşı karşıya kaldığımız birçok sorun hepimizi etkiliyor. Ama bütün bu şartlar içinde dahi ümitvar olmalıyız. Bayram yeni ümitlerin, başlangıçların adıdır. Bugün burada sadece Kurban Bayramı'nı idrak etmiyoruz. Kurban Bayramı'nı idrak ederken aslında bütün kötü, kem düşünceleri, kötü niyetleri de kurban etmenin idrakine varmamız lazım.

Gençlerimize sesleniyorum; asla ümitsizliğe kapılmayınız. Nice bayramlarda, çok daha güzel günlerde ülkemizin, İslam dünyasının ve insanlığın huzur içinde olacağı günlerde yeni bayramlar kutlayacağınıza inanıyorum. Bir kez daha İslam dünyasının ve milletimizin bayramını tebrik ediyor, hayırlı güzel günlerde buluşmak umuduyla hepinize Allah'a emanet olun diyorum" (ANKA)