-Davutoğlu: Gecikmeyi kesinlikle kabul edemeyiz ANKARA (A.A) - 16.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Konseyi'nin Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ile ilgili sözleşmesinin Türkiye'nin uluslararası topluma yaptığı bir katkı olduğunu söyleyerek, dolayısıyla bu konuda herhangi bir gecikmeyi kesinlikle kabul edemeyeceklerini, onay sürecinin en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Davutoğlu, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ile baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Avrupa Konseyi'nin Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ile ilgili sözleşmesinin Türkiye tarafından hala onaylanmaması ile ilgili muhalefetin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Davutoğlu, bunun kendilerinin çok önem verdiği bir konu olduğunu söyleyerek, bu sözleşmenin onay sürecinin süratli şekilde tamamlanacağını bildirdi. Bakan Davutoğlu, bu sözleşmenin Türkiye'nin dönem başkanlığı sırasında, bizzat kendisi tarafından imzaya açıldığını hatırlatarak, "Bu Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve uluslararası topluma yaptığı bir katkıdır. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir gecikmeyi kesinlikle kabul edemeyiz, böyle bir gecikme de söz konusu değil" dedi. Sözleşmenin Mayıs ayında imzalandığını ve sonrasında TBMM'nin gerek seçimler gerekse tatil nedenleriyle bir daha toplanmadığını da anımsatan Davutoğlu, sonrasında da yeni hükümet ve Meclis'in oluşturulma sürecinin işlediğini belirtti. Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu arada teknik olarak iç hukuk bağlamında yapılması gereken adımları attık ve geçen hafta da Meclis açılır açılmaz benim imzamla hiçbir çekince olmaksızın Başbakanlığa sevk edildi. İnşallah en en kısa zamanda da Başbakanlık'tan çıkarak, Bakanlar Kurulu onayı ile Meclis'e sevk edilecek. Bu konuda en süratli şekilde hareket edilecek. Hiçbir gecikme söz konusu değil. Yakından takip edeceğiz." Davutoğlu sözleşme onaylanır onaylanmaz da ulusal hukuk üzerinde geçerlilik kazanacağını bildirdi. -OBAMA-ERDOĞAN DİYALOĞU HABERLERİ- AK Parti'nin Kızılcahamam kampında Davutoğlu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasındaki bir diyaloğu "restleşme" olarak aktardığına ilişkin çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Bakan Davutoğlu, bu toplantıların basına kapalı olduğunu ve bu nedenle bir yorum yapmasının doğru olmayacağını kaydetti. Davutoğlu, şunları söyledi: "O toplantı basına kapalı yapılmıştır. Dolayısıyla benim teyit etmem ya da bir şey demem doğru değil. Ama tabi Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye-Ortadoğu ilişkileri bağlamında dışişleri bakanı olarak partimizin mensuplarını bilgilendirdim. Bu bilgilendirme yapılırken de her türlü konuyu ele aldık. Ama yorum yapmam doğru değil. Bunu teyit etmek ya da böyle bir şey olmadı demek doğru değil." Bakan Davutoğlu ilkesel olarak ise vurgulanması gereken hususun farklı olduğunu söyleyerek, "Sayın Obama ile Sayın Erdoğan arasında çok yakın bir dostluğun ve açık bir istişare zeminini oluşturan iletişim kanalının mevcut olduğunu göstermek için bu tür bir yorum yaptım. Ama basına sızdığı şekliyle tam olarak bütünü yansıtmıyor tabi ki. Ama önemli olan iki liderin karşılıklı güven içinde her şeyi konuşabiliyor olmasına işaret etmiş olmaktır."