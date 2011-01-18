-DAVUTOĞLU: GECEYARISI DİPLOMASİSİ ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Türkiye-İran ilişkilerinin, bugün bölgenin istikrarı bakımından en önemli ilişkilerin başında geldiğini'' söyledi. Davutoğlu, Dışişleri Konutu'nun kapısında ''geceyarısı diplomasisi'' diye gülerek karşıladığı İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Ekber Salihi'yi geç bir saatte de olsa evinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Salihi ile son olarak İstanbul'da görüştüklerini hatırlatan Davutoğlu, bunun heyetlerle birlikte yapacakları ilk geniş kapsamlı toplantı olacağını kaydetti. Davutoğlu, 20 Ocakta, ''P5 artı 1'' ülkeleri ile İran arasında nükleer müzakerelerin yapılacağını belirterek, müzakereler konusunda Türkiye'nin geçmişte İran ile çok yakın temas halinde olduğunu söyledi. Tahran deklarasyonunu birlikte hazırladıklarını ve Salihi ile de bu süreçte birlikte olduklarını ifade eden Davutoğlu, Salihi'nin bu konuda ''son derece sağlam bir tecrübeye sahip olduğunu'' belirtti. Davutoğlu, ''Her halukarda, Türkiye-İran ilişkileri, tarihi arka planı dışında bugün bölge istikrarı bakımından en önemli ilişkilerin başında gelmektedir'' dedi. -''DIŞARIDAN OYUNCULARIN BU İŞE GİRMELERİNDE HİÇBİR YARAR GÖRMÜYORUZ''- İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Ekber Salihi de ikinci kez Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ''İran ile Türkiye, çok uzun geçmişi olan ilişkilere ve bağlara sahip'' dedi. İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar olduğunu ve bunu 30 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını belirten Salihi, bu amaca ulaşmak için daha fazla çalışmaları gerektiğini kaydetti. Aynı zamanda, bölgesel ve uluslararası konuları ele almaları gerektiğini belirten Salihi, ''Bölgedeki ve uluslararası alandaki gelişmelerin farkındayız ve bunları gözlemliyoruz. Bu nedenle politikalarımızda eşgüdüm sağlamamız gerekiyor'' dedi. Türkiye ile İran'a ''Suriye, Suudi Arabistan gibi diğer büyük oyuncuların'' da katılabileceğini ve bölgede barış, güvenliğin sağlanmasında işbirliği yapabileceğini belirten Salihi, Lübnan'da ''dışarıdan oyuncuların'' müdahalesi olmadan istikrarın sağlanmasını istediklerini kaydetti. Farklı gruplara, partilere, fraksiyonlara bir araya gelmeleri ve sağduyuyla sorunu çözmeleri çağrısı yaptıklarını belirten Salihi, ''Dışarıdan oyuncuların bu işe girmelerinde hiçbir yarar görmüyoruz'' dedi. Salihi, Irak'ta güçlü bir hükümetin kurulması için yapılan işbirliğinden memnun olduklarını belirterek, ''Umuyoruz ki yakın bir gelecekte, bütün bölgede barış, istikrar ve güvenlik sağlanır'' diye konuştu.