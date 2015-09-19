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'Davutoğlu gece yarısı Saray'a çıkarak Erdoğan'a aday listesini onaylattı'

Cumhuriyet'in AKP kulislerine dayandırdığı iddiası...

19 Eylül 2015 11:16

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, milletvekili aday listesini gece yarısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu, Erdoğan'ın 2 saat listeyi inceledikten sonra onayladığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberinde yer alan iddiaya göre, AKP’nin 5. Olağan Kongresi’nde seçilen MKYK’da olduğu gibi partinin milletvekili aday listesine de Cumhurbaşkanı Erdoğan damgasını vurdu. Başbakan Davutoğlu'nun, sır gibi sakladığı, listeleri hazırlamak üzere oluşturulan üst kuruldaki parti yöneticilerine “dışarıya bilgi vermemeleri için yemin ettirdiği” milletvekili aday listesini, önceki gün gece saat 02.00 sularında Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile birlikte Saray’a giderek Erdoğan’a sunduğu iddia edildi. Erdoğan’ın 2 saat incelemesinin ardından onay verdiği öne sürülen aday listesi, dün YSK’ya sunuldu. MHP’nin ihraç ettiği Tuğrul Türkeş, AKP listesinden milletvekili adayı oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakınlığıyla bilinen Ali Babacan Ankara, Beşir Atalay Van’dan aday gösterildi.

 

AKP'nin il il milletvekili aday listesi

 

AKP, SP ile ittifak görüşmelerinin son ana kadar sürmesi, bazı isimlerde sorun çıkması nedeniyle milletvekili aday listesini en geç YSK’ye teslim eden parti oldu. Liste teslim edilinceye kadar AKP Genel Merkezi’nde hareketlilik bitmedi. Milletvekili aday sayısı üzerinde yapılan pazarlıkta anlaşma sağlanamayan SP ile ittifaktan vazgeçildi. Sabah saatlerinde MHP’nin seçim hükümetinde yer alması nedeniyle partiden ihraç ettiği Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ankara 2. bölgede, Cemil Çiçek’in arkasından ikinci sırada yer aldı. Ankara listesinden milletvekili adayı olan Türkeş’in hükümetteki konumu da tartışma yarattı. AKP yöneticileri, Türkeş’in MHP kontenjanından seçim hükümetinde yer aldığını belirterek, bağımsız bakan olmaması nedeniyle AKP listesinden aday gösterilmesinde hukuki bir sıkıntı olmadığını savundu.

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